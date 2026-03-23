Чем грозит высокий расход топлива весной

Весной многие водители рассчитывают на снижение расхода топлива: морозы отступают, прогревы становятся короче, дороги очищаются от снега и реагентов. Поэтому рост расхода в марте-апреле кажется нелогичным. Однако в межсезонье есть как объективные причины для временного увеличения аппетита автомобиля, так и тревожные сигналы, которые уже требуют диагностики. Об этом "Российской газете" рассказал автоэксперт Tamashi Константин Ожогин.

© Российская Газета

"Начнем с ситуаций, когда повышение расхода допустимо. Весна - это нестабильная погода: холодные утренние пуски, короткие городские поездки, плотные пробки. Пока двигатель не вышел на рабочую температуру, топливная смесь подается более богатой, а значит, топлива сгорает больше. Если автомобиль по-прежнему эксплуатируется на зимних шинах, это тоже влияет на цифры: мягкий состав и выраженный протектор увеличивают сопротивление качению. Дополнительный фактор - давление в шинах. При перепадах температуры оно снижается, и колеса начинают "катиться тяжелее", что напрямую отражается на расходе. В таких условиях прибавка в пределах 5-10% может быть вполне объяснимой.

Нередко расход считают только по данным бортового компьютера, не перепроверяя их реальными замерами от полного бака до полного бака. А ведь стиль езды весной тоже меняется: больше резких ускорений на сухом асфальте - больше топлива.

Но есть ситуации, когда рост расхода - уже повод насторожиться. Если температура воздуха стала выше, маршруты не изменились, давление в шинах приведено в норму, а расход вырос резко и держится на 15-20% выше обычного уровня - стоит искать техническую причину. Особенно если параллельно появились дополнительные симптомы: нестабильный запуск, плавающие обороты, потеря тяги, запах топлива, загорание индикатора Check Engine.

Частая весенняя проблема - недогрев двигателя из-за неисправного термостата или датчика температуры охлаждающей жидкости. В этом случае мотор долго работает в "холодном" режиме и система управления продолжает подавать обогащенную смесь. Также причиной может быть загрязненный датчик массового расхода воздуха, подсос воздуха во впуске или забитый воздушный фильтр - все это нарушает корректное формирование смеси. После зимы нередко выявляются и механические факторы: подклинивающие тормозные механизмы или сбитый развал-схождение. Машина начинает ехать "с усилием", а расход закономерно растет.

Оптимальный алгоритм действий простой. Сначала исключите очевидные причины: давление в шинах, состояние фильтров, лишний груз, корректность замеров. Если проблема сохраняется, стоит провести компьютерную диагностику - проверить ошибки, температуру двигателя, топливные коррекции и показания датчиков. В большинстве случаев причина оказывается не критичной и устраняется без серьезных затрат, если выявлена вовремя.

Весенний рост расхода топлива - не всегда повод для паники. Но это возможность внимательнее присмотреться к автомобилю после зимней эксплуатации. Межсезонье часто "подсвечивает" слабые места, и своевременная проверка помогает избежать более серьезных и дорогостоящих последствий", - отметил эксперт.