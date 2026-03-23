Насколько можно просрочить замену масла без ущерба для мотора

Автоэксперт Колодочкин: просрочить замену масла на тысячу километров не критично для мотора. Превышать регламентированный автопроизводителем интервал пробега для замены масла можно только в случае, если автомобиль эксплуатируется на свободных дорогах без пробок, и не более чем на 1 тыс. км. Для тяжелых условий эксплуатации в городских заторах указанные автопроизводителями интервалы выглядят завышенными и превышать их не следует. Об этом журналу Motor рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Если вы ездите в спокойном режиме, по свободным дорогам, разницы в том, прошло масло в двигателе 15 тыс. км или 16 тыс. км — никто не почувствует, на состоянии мотора это не отразится. Но при этом нужно проверять, что его уровень достаточный, что оно не израсходовалось на угар», — пояснил Колодочкин.

В целом, чем чаще моторное масло меняется, тем лучше для двигателя, добавил он. Сроки замены сильно зависят от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Если условия эксплуатации тяжелые, с постоянной ездой по городу, частыми холодными пусками двигателя и короткими пробегами, в этом случае интервал, рекомендованный автопроизводителем, нужно делить на два, указал Колодочкин.

«На мой взгляд, межсервисные интервалы, которые рекомендуют автопроизводители, сильно завышены. Автокомпании стараются представить себя в лучшем виде в глазах клиентов», – заключил эксперт.

