Названы типичные проблемы кроссовера Changan

В положительных отзывах владельцев кроссовера Changan CS35 Plus порой может промелькнуть упоминание какого-нибудь неприятного нюанса. «Лента.ру» изучила комментарии на портале Auto.ru и выяснила типичные проблемы этого «китайца».

«Для города очень неплохой вариант, но на трассе немного не хватает поясничного упора. Есть вопрос по мультимедийной системе, очень не хватает Android Auto и CarPlay», — коротко пишет пользователь Алексей.

Автовладелец Дмитрий обратил внимание, что в комплектации есть подогрев сидений и дворников, но при этом отсутствует обогрев руля. Недоумение у него вызывает и воспроизведение музыки с внешних носителей или внутренней памяти. Иногда оно стартует с места остановки, иногда перезапускает трек сначала, а в ряде случаев начинает проигрывание с первого файла в папке. Также владелец кроссовера добавил, что, несмотря на наличие кнопок управления звонками на руле, функция голосового набора отсутствует.

«Капот без пневмоупоров, для такого ценника неудачная экономия», — указывает Василий Колесниченко.

Заливная горловина бачка омывателя, по его наблюдениям, по диаметру сопоставима с горлышком бутылки, что делает процесс долива жидкости неудобным. Организация багажного отделения для мужчины оказалась не очень удобной. Он отметил отсутствие ниш, карманов или держателей. Кроме того, для полного закрытия пятой двери требуется прикладывать заметное усилие, иначе датчик незакрытой двери продолжает сигнализировать. При этом даже в топовой версии возможности открыть багажник из салона нет.

«Маловат вылет руля в регулировке, на дальних расстояниях заметно (мой рост 186 сантиметров)», — отметил пользователь Андрей.

Одной из самых обсуждаемых тем среди владельцев стало качество остекленения и лакокрасочного покрытия.

«На днях у меня стали появляться царапины на лобовом стекле просто от работы дворников», — жалуется Михаил.

Он отметил, что предыдущий автомобиль (Kia Rio 2014 года выпуска) за шесть лет эксплуатации не имел дефектов.

Про «очень слабое остекление» написал и обладатель Changan CS35 Plus Дмитрий. По его словам, лобовое стекло за год эксплуатации покрылось множеством точечных повреждений, напоминающих последствия пескоструйной обработки. Кроме того, «фронт капота и бампер покрыты сплошными сколами, при этом ни одной отметки нет на фарах и туманках, как ни странно они практически не заметны и на пластиковой декоративной вставке с шильдиком марки».

Ранее владельцы кроссовера Chery Tiggo 9 с семиместным салоном перечислили слабые места модели.