Названы пять серьезных недостатков пикапа Foton Tunland G9

Автоэксперт Милешкин перечислил 5 минусов пикапа Foton Tunland G9. Автомобиль на раме с дизельным двигателем и классическим «автоматом» оценили в России в 3,79 млн рублей, что заметно дороже версии G7 с тем же силовым агрегатом (2,9–3,3 млн рублей). Однако при ближайшем рассмотрении у новинки нашлось несколько спорных моментов.

По словам автоэксперта "За рулем" Кирилла Милешкина, главная претензия — к передним сиденьям. Они оказались чрезмерно жесткими, хотя водительское кресло оснащено вентиляцией. Пассажиру Foton Tunland G9 за аналогичную функцию придется доплачивать.

Еще больше вопросов вызывает список того, за что производитель просит деньги отдельно: боковые подушки и шторки безопасности — 45 тыс рублей. Светодиодные фары — 34 тыс. (в машине за 3,8 млн их нет в базе).

Зимний пакет Foton Tunland G9 также назван «скудноватым»: подогрев ветрового стекла, руля и заднего ряда сидений отсутствуют. При этом в оснащении заявлены климат-контроль, система кругового обзора и беспроводная зарядка.

В Foton рассчитывают, что G9 войдет в пятерку самых популярных пикапов на российском рынке, который в 2026 году, по прогнозам маркетологов бренда, вырастет незначительно — до 22,3 тыс. проданных машин.

