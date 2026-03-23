Названы плюсы и минусы гибридного GAC S7

Компания GAC убрала с российского рынка свой самый доступный кроссовер - GS3. И тут же начала продажи гибридного S7. Это автомобиль, который призван показать, что китайская марка вышла на новый уровень как в плане дизайна, так и в плане технологий. Какой получилась машина - "Российская газета" узнала во время теста в Сочи.

Как снаружи

GAC S7 - это крупный автомобиль, выполненный в новой стилистике дизайна марки. В его передней части разместили единую световую полосу длиной более 2 метров из множества светодиодных элементов.

Она состоит из 2248 диодов и позволяет выбирать из восьми анимационных сценариев или выводить произвольные надписи латиницей.

Из других "фишек" - крупный воздуховод в переднем бампере, выдвижные дверные ручки и "парящая" крыша. Сзади же - сдвоенные фонари.

Многие отмечают, что спереди у GAC S7 и Range Rover есть общие черты, но спутать "китайца" с "британцем" у вас вряд ли получится.

Как внутри

Работая над интерьером нового S7, в GAC вдохновились дизайном современных домов. В чем это отражается - не очень понятно. Но внутри - дух минимализма. Вас встречают отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный тоннель. Физических клавиш, как это обычно сейчас бывает, почти нет.

За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Пользоваться им крайне неудобно, зачем китайцы его активно ставят в свои новые модели - вопрос. Еще из эргономических минусов - "аварийка" на потолке и отсутствие ярко выраженной ручки на дверной карте. А чтобы выбраться из авто - нужно нажать на кнопку - к этому можно, конечно, привыкнуть, но решение на любителя.

Ко всему остальному трудно придраться. На интерьер одного кроссовера уходит около 30 м² кожи Наппа, потолок обит алькантарой. Руль почти овальной формы - очень удобный. За ним расположилась компактная панель приборов. Дополняет ее проекция на стекло. Экран мультимедийной системы мгновенно откликается на Apple CarPlay и Android Auto, нужные функции находишь быстро. Приятно, что есть предустановленные российские онлайн-сервисы.

Передние кресла можно только похвалить - с точки зрения профиля и жесткости все идеально. Да и диапазонов регулировок хватает. А все благодаря тому, что автомобиль изначально проектировался с прицелом не только на китайский рынок. Но больше всего понравилась даже не сиденья, а подушечки на подголовниках.

На втором ряду просторно, пассажиры даже высокого роста размещаются с запасом. Среди "плюшек" - обогрев (спинки и подушки), вентиляция и массаж. Все как и у тех, кто спереди. Кроме того, у пассажира сзади справа есть выдвижная площадка для ног. За вторым рядом в багажнике отсек на 720 литров, который можно увеличить до 2050 литров.

Как едет

GAC S7 построен на модульной платформе EV+ и представляет собой последовательный гибрид. 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. используется как генератор для зарядки батареи, питающей два электромотора на передней и задней осях. Суммарная мощность силовой установки составляет 340 л.с., а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,7 секунды. Запас хода достигает 867 км.

Кстати, транспортный налог для машины считается по 30-минутной мощности электромоторов. А это 122 л.с. Так что владельцу кроссовера получится сэкономить.

Без электричества расход топлива у нас был на уровне от 7 до 9 литров бензина, так что подзаряжать тяговую батарею все равно придется.

Самое главное - это моментальный подхват. Тяги здесь достаточно как в городе, так и на трассе. Ну и в заявленные цифры разгона охотно веришь - S7 очень бодрый аппарат. Другое дело, что изначально гибрид - это совсем не про скорость. На этой машине нужно ездить размеренно.

Подвеска оснащена адаптивными амортизаторами FSD, которые меняют жесткость в зависимости от амплитуды колебаний: на ровной поверхности они "зажимаются" для обеспечения управляемости, а на волнах асфальта работают мягче.

И если на обычной дороге никаких проблем не возникает, то на серпантинах мы обнаружили одну неприятную особенность. Моего коллегу, который до этого не замечал у себя проблемы с вестибулярным аппаратом, укачало. Да так, что пришлось сбавить скорость и открыть полностью окошко. А что будет на втором ряду, если вы захотите посерфить в телефоне? В то же время ямы, трещины и "лежачие полицейские" почти не ощущаются. В этом плане претензий нет.

У S7 есть четыре ездовых режима ("Эко", "Комфорт", "Спорт" и "Оффроад"), но в любом из них руль остается легким и расслабленным. В горах обратной связи откровенно не хватило.

За шумоизоляцию ставим плюс - двойные стекла создают тишину в салоне. ДВС почти не слышен, о его работе можно догадаться только по индикаторам на приборной панели.

Электроника вмешивается активно: система стабилизации и ассистенты работают четко, но порой навязчиво. Например, удержание в полосе резко "отдергивает" руль. Кстати, эту функцию полностью отключить не получится - каждый раз при запуске авто она будет активироваться вновь. Китайцы считают, что так безопаснее.

Что в итоге

Новому GAC придется биться за покупателя в нашей стране с Lixiang L6, Voyah Free, Seres M7 и Exlantix ET. И если тот же "Ли" уже заработал себе репутацию в России, то новом кроссоверу компании из Гуанчжоу еще только предстоит это сделать. Ну и самое главное - конкуренция в этом сегменте серьезная. Так что хоть S7 - это действительно шаг вперед для GAC, легко ему на падающем рынке точно не будет.

Кроссовер доступен в двух комплектациях: ST и SX Premium. Базовую версию ST оценили в 5 699 000 рублей, а топовую SX Premium - в 6 049 000 рублей.

Уже в базовом исполнении S7 оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2К и интеграцией сервисов "Яндекса" и VK. Аудиосистема включает 12 динамиков, панорамную крышу и беспроводную зарядку с охлаждением. Передние кресла имеют электропривод, вентиляцию и массаж, а задние пассажиры могут регулировать наклон спинки и пользоваться подогревом. Во всех версиях установлены 10 подушек безопасности и полный комплекс систем ADAS.

Флагманская комплектация SX Premium отличается интерактивной световой полосой на капоте, доводчиками дверей, двойными стеклами, кожаным салоном Nappa, потолком из замши, 27-дюймовым проекционным дисплеем, 21 динамиком и системой автоматической парковки.