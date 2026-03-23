На что были способны советские гоночные автомобили "Звезда"

В середине XX века в НАМИ, ведущей научной организации СССР в области развития автомобилестроения, разработали целую серию автомобилей, ориентированных на установление рекордов скорости. "Российская газета" вспомнила о самых ярких представителях звездного семейства.

С 1946 года в Центральном конструкторском бюро Главмотовелопрома при Министерстве автопромышленности началась работа по разработке автомобилей семейства "Звезда". В 1951 году группу разработчиков перевели в НАМИ.

Первенцем проекта стал спорткар "Звезда-1", созданный в 1946 году всего за полгода проектирования. Автомобиль разрабатывался специально для участия в соревнованиях первого, второго и третьего классов, что отразилось в его конструкции и оснащении.

Болид с габаритами 4200х1670х720 мм получил каплевидный, аэродинамически выверенный алюминиевый кузов и гладкое днище с четырьмя вырезами под колеса. Для снижения аэродинамического сопротивления колеса прикрыли также обтекаемыми колпаками. После продувки новинки в аэродинамической трубе ЦАГИ удалось достичь коэффициента аэродинамического сопротивления Cx 0,138.

В передней подвеске и рулевом управлении использовали элементы от "Москвич-400", который на тот момент готовился к серийному производству. В задней подвеске предусмотрел независимую конструкцию. Шины из натурального каучука изготовили на Ленинградском шинном заводе.

За ускорение отвечал двухтактный четырехцилиндровый мотор мощностью 30,6 л.с. от гоночного мотоцикла DKW-WL350, который совместили с коробкой передач от того же "двухколесника" и расположили поперечно за задней осью. Гонщик размещался в этой конструкции на отрытой площадке, кокпит имел лишь небольшой ветровой щиток.

5 ноября 1946 года "Звезда 1" под управлением автоконструктора и спортсмена Александра Пельтцера преодолел со старта 1 км, развив скорость 139,643 км/ч. Этот результат был утвержден в качестве первого послевоенного рекорда скорости в СССР. К сожалению, во время заездов в открытом кузове Пельтцер сильно простудился, в результате осложнений у него отнялись ноги.

После "Звезды 1" в качестве развития проекта в НАМИ была спроектирована "Звезда-2" с двигателем, усиленным до 42 л.с. В 1947 году такой болид ускорился до 159,645 км/ч. В 1948 году уже с 47-сильным мотором спорткар преодолел рубеж 165,898 км/ч. В 1949 году новое воплощение спорткара "Звезда-3" достигло "максималки" 172,827 км/ч. Управлявший болидом гонщик Понизовкин установил, таким образом международный рекорд скорости. Однако поскольку СССР на тот момент не входил в ФИА (FIA - Международная автомобильная федерация), рекорд не были признан мировым сообществом.

Последователь - "Звезда-3М" - получил двигатель уже на 64 л.с. В 1950 году гонщик Ю.Ф. Кароль развил на этом автомобиле скорость 205,011 км/ч. Наконец, на "Звезде-М-НАМИ" с 1951 по 1954 г. Было установлено шестнадцать всесоюзных рекордов скорости, из которых шесть были также мировыми. Абсолютным достижением стал результат на дистанции 1 км. При старте с места в классе 2 в 1952 году была достигнута "максималка" 215,182 км/ч. В конце 1954 году работы над "Звездой-М-НАМИ" были прекращены в пользу новой модели "Звезда-5". Этот автомобиль при снаряженной массе всего 360 кг имел кузов, изготовленный из авиационной фанеры, рулевое управление реечного типа и скоростные шины НИИШП. На модель устанавливали двигатели 2П с нагнетателями коловратного типа. В классе 2П мотор выдавал 56 л. с. при 7000 об/мин, в классе 3П - 82 л.с. при 7500 об/мин. В 1956 году пилот Амбросенков установил на этом модели очередной рекорд скорости в классе 1, ускорившись до 200,557 км/ч на дистанции 1 км.

В 1958 году появилась модель "Звезда-6", в которой упор был сделан на снижение аэродинамического сопротивления. Пилот находился в обтекаемом кузове в полулежачем положении.

Наконец, в 1957 году под руководством Пельтцера был создан НАМИ-041 "Звезда-500" с независимой пружинной подвеской всех колес, тормозной системой и рулевым управлением от "Москвича-402" и двигателем ИМЗ-М52С. Он развивал в зависимости от настроек до 64 л.с. и размещался в заднем свесе. В 1959 году Д. Борисов и Н. Климанов заняли на этом болиде первые два места в чемпионате СССР. Такие болиды использовались в гонках до 1961 года. Дальнейшие разработки НАМИ "Юниор" или НАМИ-074 создавались для самостоятельной постройки в автоклубах.