Эксперт Марков рассказал, как правильно хранить зимние шины с наступлением весны.

Наступление весны для автолюбителей ознаменовано «переобувкой» в летние шины, а зимние в это время отправляются на хранение «в шкаф» до следующего сезона.

Причем у кого-то это шкаф буквальный, кто-то сооружает стеллажи в гараже, а кто-то пользуется услугами шинных сервисов. Иные же – просто бросают шины на балкон до осени. Стоит ли заморачиваться и есть ли тут все-таки какие-то полезные правила? Эксперт Олег Марков рассказал «За рулем», что ряд правил действительно существует, и они помогают сохранить свойства шин – и даже продлить срок их эксплуатации.

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант»:

Во-первых, перед хранением боковины и протектор шины важно тщательно очистить с помощью специальных средств – как правило, это вода и шампунь. Применять чернители в виде крема или спрея нужно с осторожностью, потому что бюджетные составы могут даже повредить как шину, так и поверхность колесного диска. Применение защитных средств может помочь защитить шины от действия агрессивных реагентов и влияния ультрафиолета, а также сохранить аккуратный внешний вид к следующему использованию.

Во-вторых, нужно выбрать помещение с температурой не выше +35°C и умеренной вентиляцией, ведь жара приводит к старению резиновой смеси, а холод может негативно влиять на герметизирующий (внутренний) слой шины, вследствие чего при перемещении такой «замерзшей» шины могут возникать трещины. Также на шину не должны попадать прямые солнечные лучи: даже если она должным образом обработана, длительное воздействие ультрафиолета может привести к старению резиновой смеси и потере эластичности.

В-третьих, шинам нужно пространство – не следует нагромождать на них посторонние предметы. При хранении комплекта шин в стопке раз в месяц желательно менять их положение, так как на шину действует нетипичная нагрузка, из-за этого возможна деформация изделий, которая может привести к разбалансировке и нарушению геометрии колеса. Поэтому шины отдельно от дисков желательно хранить стоя, а колеса в сборе – в горизонтальном или подвешенном положении.

Также необходимо исключить контакт с техническими жидкостями — любые смазочные материалы, топливо и автомобильная химия могут повлиять на структуру резиновой смеси и привести к разрушению материалов.

Если есть возможность – желательно присмотреться к услугам сезонного хранения в крупных шинных центрах. Это даст гарантию того, что комплект шин не утратит своих свойств к следующему сезону.