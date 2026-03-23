Три нуля на машине: сколько придется заплатить за «красивый» сувенир

Существуют ли номера 000 на авто и законно ли с ними ездить.

Автовладельцы, которые устанавливают на свои автомобили сувенирные номера с комбинацией «000», рискуют не только привлечь внимание инспекторов, но и получить серьезный штраф. В 2026 году за использование нестандартных государственных знаков, не соответствующих ГОСТу, предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.2 КоАП — предупреждение или штраф 500 рублей. Многие водители ошибочно считают эту сумму предельной, но это лишь «мягкий» вариант наказания.

Если сотрудник ГИБДД докажет, что водитель намеренно использует сувенирную табличку, чтобы затруднить идентификацию автомобиля (например, скрыться от камер или избежать фиксации нарушений), наказание ужесточается. По части 2 статьи 12.2 КоАП штраф составляет 5000 рублей, а в отдельных случаях возможно лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Верховный суд в 2019 году разъяснил: под материалами, препятствующими идентификации номеров, понимаются не только шторки и электромагниты, но и любые предметы, включая грязь, снег — и, разумеется, сувенирные таблички, не соответствующие ГОСТу.

Парадокс в том, что даже если владелец установил «000» без злого умысла, просто ради красоты, доказать это инспектору будет сложно. В практике известны случаи, когда суды вставали на сторону ГИБДД, квалифицируя использование нестандартных номеров как умышленное сокрытие. Так что «красивая» табличка с тремя нулями может обойтись в круглую сумму — 5000 рублей и несколько месяцев без прав. А получить законный номер «000» в ГИБДД невозможно в принципе, поскольку комбинация из трех нулей не предусмотрена системой присвоения госзнаков.

Напомним, что продажи АВТОВАЗа падают на фоне запуска Lada Iskra. Audi представила электрический кроссовер E7X с мощностью до 670 л.с.