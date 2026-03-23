Что делать при повреждении авто коммунальщиками

Если автомобиль пострадал по вине коммунальных служб – например, из-за падения наледи с крыши или от спецтехники, то владельцу полагается компенсация причиненного вреда. Нужно сразу вызывать на место участкового уполномоченного, а также фиксировать факт инцидента на фото и видео, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов Общественной Службе Новостей.

Участковый должен выдать постановление с перечислением поврежденных деталей, после чего следует провести экспертизу для уточнения стоимости ремонта. С этими документами следует обратиться к виновнику – чаще всего, это управляющая компания либо собственник дома, с крыши которого упала наледь.

Если машина поцарапана, то можно запросить записи с камер видеонаблюдения через участкового, он также должен провести оперативно-разыскную деятельность и выяснить, кто поцарапал машину – это может быть, в том числе, коммунальная техника.

«После этого тоже нужно провести экспертизу, оценить повреждения и обратиться к причинителю вреда за компенсацией, пояснил собеседник издания, — отметил эксперт. — Вопрос взыскания средств решается в досудебном или судебном порядке. Суд по независимой экспертизе будет выносить решение и взыскивать, соответственно, с причинителя вреда».

Славнов также напомнил, что выплаты по ОСАГО можно будет получить только в случае, если поцарапавший авто человек признал свою вину, но если он скрылся или речь идет о падении наледи, то страховка не предусматривается. При наличии КАСКО можно обратиться за покрытием ущерба, который затем компания будет взыскивать с УК или частного лица, заключил эксперт.

