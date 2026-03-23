Российский гибрид Evolute i-Space стал полноприводным

Российский гибрид Evolute i-Space получил полный привод, что особенно важно для российского климата. Автомобиль прошел важные доработки, пишут «Известия».

Задняя подвеска полностью переработана: установлен новый подрамник и косые рычаги. Изменена геометрия пола багажника, что добавило салону пять посадочных мест. Топливный бак уменьшен на 10 литров. Энергопотребление возросло из-за добавления второго электромотора.

Запас хода автомобиля — 1000 километров, из них 124 км можно проехать на электротяге. Габариты машины — 4760x1865x1710 мм. Колесная база составляет 2785 мм. Средний расход топлива — 5,6 литра на 100 километров. Для заправки рекомендуется использовать бензин АИ-95.

Мощность двигателя составляет 376 лошадиных сил и 470 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 секунды. Клиренс — 180 мм.

Автомобиль оснащен улучшенной системой зарядки тяговых аккумуляторов благодаря новой прошивке. При резком торможении и на спусках рекуперация энергии от двух моторов достигает 90%. Evolute i-Space 4×4 отличается отличной динамикой и хорошим сцеплением с дорогой, что делает его привлекательным для широкого круга покупателей.