Почему популярность старых автомобилей в РФ идет вверх

В эпоху современных технологий и онлайн-торговли староформатные интернет-барахолки стали своеобразным зеркалом общества, отражающим его потребности и предпочтения. Здесь можно найти все: от значков и грампластинок до старинных книг. В условиях, когда привычные вещевые рынки и гаражные распродажи ушли в прошлое, подобные площадки приобрели особую популярность. Особенно ярко это проявляется в автомобильной сфере. Все больше водителей обращаются к сайтам и форумам в поисках стареньких иномарок или "Жигулей", а также запчастей для уже имеющихся легковушек в гаражах. Чем же вызван этот олдтаймер-бум?

На протяжении многих лет менеджеры дилерских центров убеждали клиентов, что максимальный срок службы автомобиля - это его гарантийный период в три года. После этого, по их словам, начинаются дорогостоящие ремонты и долгий простой в СТО. Однако, несмотря на рост цен на запчасти и ремонт за последние годы, отечественные автомобилисты не спешат менять свои старые "Фокусы" и "Лансеры" на новеньких "китайцев".

По мнению специалистов портала "Автовзгляд", причина этого кроется не только в слабом росте репутации машин из Поднебесной, но и в высоких ставках по заемным средствам и низком проценте одобрения кредитов.

На фоне этого статистика продаж автомобилей с пробегом бьет все рекорды. Как ранее сообщала "РГ", в последний зимний месяц 2026 года россияне приобрели 411,9 тысячи подержанных легковых автомобилей, что на 3,7% больше, чем в феврале 2025 года. Но откуда берутся такие цифры?

По рассказам механиков, некоторые водители, которые ранее оставили свои старые автомобили в гаражах или на дачах, начали массово давать им вторую жизнь. Мастера СТО отмечают, что люди начали привозить двадцати и тридцатилетние машины, нуждающиеся в глобальном и дорогом ремонте. Кузова, коробки, моторы - все это стало выгодным объектом для замены.

На сайтах и форумах также появились объявления о продаже элементов рам для старых внедорожников, новодельных частей кузова и даже отреставрированных силовых агрегатов. Стоимость таких запчастей порой не превышает 50 тысяч рублей.

Специалисты портала считают, что продолжающийся рост цен в дилерских центрах и отсутствие привычных брендов не способствуют продажам новых машин. Однако это активно подталкивает владельцев старых "Жигулей" и 30-летних иномарок к оживлению своих гаражных "мертвецов". Воспоминания о навыках и методах советских мастеров позволяют поддерживать машины в рабочем состоянии даже при ограниченном доступе к запасным частям. Лайфхаки, собственные разработки и ремонт своими руками вновь стали актуальными.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что авторемонт в России возвращается в гаражи.