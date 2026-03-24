Что будет с ценами на автомобили после 1 апреля

Управляющий директор Альфа-Лизинг Максим Агаджанов рассказал "Российской газете" о том, как будет доначисляться утильсбор при ввозе авто через Беларусь и другие страны ЕАЭС.

С 1 апреля 2026 года в России должны вступить в силу изменения в правилах расчета утилизационного сбора (утильсбора) для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. Утилизационный сбор для автомобилей, ввозимых физлицами через страны ЕАЭС, будет в результате рассчитываться по единой формуле, которая учитывает разницу в налогах, уплаченных в стране первого ввоза.

Как пояснил Максим Агаджанов, введение единой формулы расчета утильсбора с 1 апреля 2026 года предполагается как для физлиц по ТПО (таможенному приходному ордеру), так и для юрлиц по ГТД (грузовой таможенной декларации). Прежняя схема, при которой автомобили ввозились через Киргизию и другие страны ЕАЭС по заниженной стоимости, таким образом, фактически закрывается.

"Ранее планировалась надбавка 50% от разницы в цене относительно справочника Минпромторга, но от этого подхода отказались. Новый механизм проще и жестче, так как правила одинаковы для всех. Исключение сделано только для автомобилей, произведенных непосредственно в ЕАЭС", - рассказал эксперт.

Он добавил, что пока неясно, будет ли применяться новый вариант расчета к автомобилям, ввезенным по ТПО до 1 апреля.

Для рынка в целом нововведение означает рост цен на отдельные сегменты легкового транспорта в среднем на 10-20%. По оценке Агаджанова, наиболее ощутимо подорожают автомобили, которые ввозились по "серым" схемам через Киргизию и Беларусь.

"Именно они формировали более доступный ценовой сегмент. Сюда относятся модели Volkswagen, Kia, Hyundai, Skoda и др. Их запасы после активных продаж в четвертом квартале 2025 года невелики, а оперативно завезти дополнительные партии до 1 апреля уже не получится. Можно ожидать краткосрочный всплеск спроса, но он, вероятно, сойдет на нет к середине апреля", - прогнозирует эксперт.

В сегменте подержанных автомобилей цены на отдельные марки и модели также поднимутся на фоне роста спроса на первичном рынке, но не из-за изменения правил ввоза, уверен Агаджанов.

"Схемы с занижением стоимости в основном применялись к новым, а не к подержанным автомобилям, в импорте которых по-прежнему доминируют "японцы", - уточнил специалист.

По его оценке, легальными остаются два основных канала ввоза.