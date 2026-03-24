Как шины влияют на безопасность и автономность электрокаров

Выбор резины для электрокаров представляет собой сложную задачу, поскольку шины напрямую воздействуют на ключевые эксплуатационные характеристики, включая безопасность и автономность. Сопротивление качению является определяющим фактором для запаса хода: его снижение, по заявлениям производителей, способно добавить до 4% дополнительного пробега, что подтверждается практическими тестами, демонстрирующими различия в несколько километров между разными моделями. Однако шины с низким сопротивлением часто имеют ухудшенное сцепление, особенно на мокрых поверхностях, что удлиняет тормозной путь и снижает уровень безопасности, создавая дилему между экономией энергии и надёжностью. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Некоторые модели шин предлагают компромисс, сочетая приемлемую эффективность и хорошее сцепление, но полностью универсального решения не существует. В реальных условиях разница между шинами может сглаживаться, однако при длительных поездках или активной эксплуатации она становится заметной. Таким образом, выбор всегда сводится к балансу между автономностью и безопасностью, от которого зависят как экономия энергии, так и контроль над автомобилем в критических ситуациях.