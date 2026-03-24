Почему водители пересаживаются на 30-летние автомобили

Спрос на старые автомобили в России вырос на 27% за год.

Российский авторынок переживает неожиданную трансформацию. Пока дилеры спорят о перспективах китайских новинок, миллионы водителей делают выбор в пользу автомобилей, выпущенных 20–30 лет назад.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2025 году продажи машин с пробегом в возрасте от 10 до 20 лет выросли на 27% по сравнению с предыдущим годом. Особый спрос — на модели Lada классической линейки, Niva, а также Toyota Corolla и Camry 90-х.

Главная причина этого бума лежит в экономической плоскости. С 2022 года средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла более чем вдвое. Кредитные ставки остаются высокими, а программы господдержки не покрывают потребностей массового покупателя. В этих условиях старый, но надежный автомобиль становится не просто временным решением, а осознанной стратегией на годы вперед.

Сказывается и изменение структуры автопарка. После ухода западных брендов обслуживание многих иномарок превратилось в квест. Оригинальные запчасти либо исчезли, либо подорожали до неприличия. А вот «Жигули» и «Нивы» ремонтируются в любом гараже, и запчасти на них по-прежнему доступны. Автовладельцы подсчитали: содержать старую Lada или проверенную Toyota 90-х дешевле, чем платить за обслуживание нового китайского кроссовера.

Автоэксперт Игорь Моржаретто называет этот тренд «возвращением к истокам». По его словам, люди устали от сложных электронных систем, которые требуют дорогой диагностики, и переключаются на автомобили, где всё можно починить отверткой. «Это не просто экономия, это возвращение чувства контроля над машиной», — поясняет он в интервью «Российской газете».

Параллельно формируется и новый тип потребительского поведения. Вместо того чтобы брать автокредит на 5–7 лет, россияне предпочитают купить старый автомобиль за наличные, а сэкономленные средства направить на его постепенное восстановление. Специализированные форумы и интернет-площадки фиксируют рекордный спрос на запчасти, инструменты и консультации по реставрации.

Экономист Андрей Бархота добавляет к этому еще один важный фактор — психологический. «В условиях неопределенности люди интуитивно ищут то, что можно контролировать. Старый автомобиль — это понятная конструкция, его можно разобрать и собрать своими руками. Это дает ощущение стабильности, которое дорогого стоит», — отмечает он.

Движение набирает обороты. По данным Avito, в феврале 2026 года продажи автозапчастей выросли на 23%, а количество объявлений о продаже классических Lada увеличилось в полтора раза. На YouTube и в TikTok набирают миллионные просмотры блогеры, восстанавливающие «копейки», «шестерки» и «Нивы». Олдтаймер-бум из хобби узкого круга энтузиастов превращается в массовое явление.

Напомним, что продажи АВТОВАЗа падают на фоне запуска Lada Iskra. Audi представила электрический кроссовер E7X с мощностью до 670 л.с.