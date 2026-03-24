Названы проблемы внедорожника Haval

Владельцы китайского внедорожника Haval H9 в большинстве случаев довольны автомобилем. Но есть и те, кто имеет претензии. «Лента.ру» изучила отзывы на Auto.ru и выяснила специфические проблемы модели.

«По интерьеру ожидал более вместительного багажника, но так как присутствует третий ряд сидений (в «премиуме» только такая комплектация), то деваться пока некуда. Приходится складывать второй ряд сидений, чтобы уложить весь рыболовный скарб», — пишет владелец внедорожника Василий.

Есть минусы, довольно мелкие, но очень бесячие. Автоблокировка дверей просто жесть. Никак не приноровлюсь постоянно дополнительно нажимать кнопку разблокировки. Никакими способами задние двери не открыть, — делится своим опытом автомобилист под ником Оранжевый внедорожник. Также он упомянул, что функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу активируется по умолчанию при каждом запуске, в то время как датчики слепых зон требуют ручного включения.

Обладатель Haval H9 Андрей Владимирович обратил внимание на специфическую особенность в работе электропривода пятой двери. При сырой и холодной погоде ручка багажника «отказывает», поэтому «требуется сушить салфеткой и греть рукой».

Владелец под ником Vench оказался более словоохотливым. Его разочаровала связка бензинового турбомотора с автоматической трансмиссией. При попытке совершить обгон на круиз-контроле, установленном на 100 километров в час, нажатие на педаль газа не вызывало мгновенной реакции. По ощущениям водителя, спустя пару секунд мотор неохотно «просыпался» и начинал набирать обороты, а коробка передач переходила на пониженную ступень лишь после этого.

«Тормоза неэффективные. Долгий ход педали, и довольно сильно надо жать, но тормоза при этом не ватные», — пишет он.

Автомобилистка Светлана привела статистику по расходу топлива — 16 литров летом и 18 литров зимой. Причину повышенного расхода она объясняет необходимостью интенсивно нажимать на педаль акселератора из-за «слабого» двигателя. Она также отметила наличие задержек при работе коробки передач, оценив время отклика после нажатия на педаль в 1,2 секунды, но чип-тюнинг помогает улучшить ситуацию. Кроме того, она указала, что машина «козлит на трещинах в асфальте, гравийке и скальнике», а также «чувствует мелочь всякую на дороге».

«Начиная с пробега 70+ начали появляться жуки под молдингами (болезнь данного автомобиля). Жду пробега 140. Сошлись с дилером на том, что ближе к окончанию гарантии решим эту проблему: перекрас поврежденных элементов по гарантии за счет дилера», — пишет пользователь denis-kabanov. Более серьезная неисправность проявилась на пробеге 105 тысяч километров. «Начала подклинивать рулевая рейка (при движении руль работает рывками, чувствуется колейность, при повороте руля на месте приходится прилагать небольшие усилия). Итог — замена рулевой рейки по гарантии», — написал он.

