Названы самые частые неисправности китайских машин в русские морозы

Fit Service перечислил 12 проблем, с которыми столкнулись владельцы китайских машин этой зимой. Несмотря на отсутствие массовых поломок двигателей и коробок передач, зима выявила уязвимые места китайских автомобилей — проблемы коснулись электроники и запирающих механизмов. Об этом в беседе с журналом Motor рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

© Motor.ru

«Большинство вопросов у владельцев новых китайских автомобилей к электронике. На морозе капризничают крупные дисплеи и приборные панели: они могут дольше откликаться, подвисать или выдавать ошибки по системам помощи водителю. В снегопад к этому добавляются залепленные камеры и датчики, из-за чего отключаются парктроники и ассистенты. На часть моделей жалуются из-за примерзших дверных замков и тросиков, самопроизвольной блокировки дверей, неработающих стеклоподъемников и выдвижных порогов», — сообщил Родионов.

Среди обращений в автосервисы были и жалобы на неэффективную работу климатической установки: владельцы отмечали, что салон прогревался до комфортной температуры слишком медленно.

С запуском двигателя в мороз ситуация заметно улучшилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Тем не менее зимой в сервис по-прежнему обращались с типичными проблемами. Двигатель способен завестись и тут же заглохнуть, издавать непривычный шум на холодную, а автомобиль — троить или дергаться. Коробки передач до прогрева иногда включаются с задержкой, отметил эксперт.

Тем не менее китайские производители очень быстро реагируют на отзывы и дорабатывают калибровки и технологии в следующих партиях своих автомобилей, добавил Родионов.

