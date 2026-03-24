Расход бензина вырос весной: это норма или сигнал к проверке?

Эксперт Ожогин рассказал, чем грозит высокий расход топлива весной.

С приходом тепла многие водители ожидают снижения потребления бензина : сокращаются прогревы, дороги становятся чище. Однако нередко в марте-апреле расход не падает, а растет.

Как рассказал эксперт Tamashi Константин Ожогин, такая динамика может быть как временной нормой, так и признаком неполадок.

«Начнем с ситуаций, когда повышение расхода допустимо. Весна – это нестабильная погода: холодные утренние пуски, короткие городские поездки, плотные пробки. Пока двигатель не вышел на рабочую температуру, топливная смесь подается более богатой, а значит, топлива сгорает больше. Если автомобиль по-прежнему эксплуатируется на зимних шинах, это тоже влияет на цифры: мягкий состав и выраженный протектор увеличивают сопротивление качению. Дополнительный фактор – давление в шинах. При перепадах температуры оно снижается, и колеса начинают "катиться тяжелее", что напрямую отражается на расходе. В таких условиях прибавка в пределах 5-10% может быть вполне объяснимой», – рассказалКонстантин Ожогин.

Еще один нюанс: многие ориентируются только на показания бортового компьютера, не сверяя их с реальными замерами «от бака до бака». А стиль вождения весной тоже меняется: резких ускорений на сухом асфальте становится больше, что закономерно повышает расход.

Поводом для беспокойства должно стать резкое увеличение расхода на 15–20% и выше, если при этом погода уже стабильно теплая, давление в шинах приведено в норму, а маршруты не изменились. Особенно если параллельно наблюдаются другие симптомы: нестабильный запуск, плавающие обороты, потеря тяги, запах топлива или загорание индикатора Check Engine.

Среди частых технических причин весной – недогрев двигателя из‑за неисправностей термостата или датчика температуры охлаждающей жидкости. В результате мотор дольше работает в «холодном» режиме, смесь остается обогащенной. Также к повышенному расходу приводят загрязненный датчик массового расхода воздуха, подсос воздуха во впуске, забитый воздушный фильтр, а после зимы нередко обнаруживаются подклинивающие тормозные механизмы или сбитый развал‑схождение – машина движется «с усилием», и топлива уходит больше.

Эксперт рекомендует действовать поэтапно: проверить давление в шинах, состояние воздушного фильтра, убрать лишний груз, убедиться в корректности замеров расхода.

Если проблема остается – провести компьютерную диагностику: считать ошибки, оценить температуру двигателя, топливные коррекции и показания датчиков.

В большинстве случаев причина оказывается некритичной и устраняется без серьезных затрат, особенно если выявлена вовремя. Весенний рост расхода – не повод для паники, но хороший повод обратить внимание на техническое состояние автомобиля после зимы.

