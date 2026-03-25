Поможет ли маркировка автозапчастей побороть контрафакт

Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября этого года. "Российская газета" выяснила у экспертов, позволит ли нововведение снизить уровень контрафактных деталей.

© Российская Газета

Предложение Минпромторга поэтапно ввести обязательную маркировку автозапчастей с 1 сентября этого года касается достаточно широкого перечня автомобильных комплектующих. Среди прочего список автозапчастей, подлежащих маркировке в системе "Честный знак", включает фильтры (воздушные, масляные, топливные, салонные), свечи зажигания и накаливания, тормозные колодки и элементы тормозных систем (тормозные диски, колодки), автомобильные стекла (лобовые, задние, боковые упрочненные (закаленные), колеса, диски, а также части и принадлежности колес. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный министерством, уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки.

Опрошенные "РГ" оценили меры, предложенные Минпромторгом, как существенные. Так, доцент Финансового Университета при правительстве РФ Андрей Белоусов заметил, что на практике на российском рынке реализуется достаточно много контрафактной продукции, отследить которую без механизма маркировки затруднительно, и это напрямую влияет на безопасность эксплуатации транспортных средств.

"Важно понимать, что маркировка позволяет контролировать, в первую очередь, именно легальность происхождения автозапчасти, а не ее качество", - заметил экономист.

По его мнению, уход с рынка благодаря обязательной маркировке контрафактных запчастей в перспективе повысит общий уровень качества данных групп товаров.

"В то же время ожидать существенного повышения цен на автозапчасти при реализации на практике данного инструмента контроля все-таки не стоит", - уверен специалист.

Руководитель компании "Завертяев и партнеры" Андрей Завертяев также считает, что маркировка может заметно снизить долю контрафакта, но только в части прослеживаемости и легальности оборота, а не как универсальная гарантия качества.

"В обосновании проекта Минпромторг прямо ссылается на высокую долю нелегального рынка: по оценке министерства, в 2022-2024 годах она доходила до 46%. Маркировка действительно полезна там, где рынок страдает от смешения оригинала, "серого" импорта и откровенных подделок. Для фильтров, свечей, тормозных колодок, дисков, стекол и колес это особенно актуально: это массовые, часто заменяемые позиции, которые легко подменять в цепочке поставок и которые продаются через большое число каналов. В этом сегменте цифровой код дает не "волшебную защиту", а более приземленный эффект: появляется прослеживаемость товара от ввода в оборот до продажи, а у проверяющих органов и у легального бизнеса - инструмент быстрее выявлять нелегальные партии и разрывы в цепочке", - заявил юрист. "При этом, - добавляет Завертяев, - говорить, что маркировка сама по себе решит проблему контрафакта, было бы преувеличением. Она хорошо работает против неучтенного и нелегального оборота, однако хуже отвечает на вопрос соответствия детали заявленным характеристикам. Подделка может получить внешне добросовестную упаковку, а рынок может столкнуться не только с контрафактом в узком смысле, но и с низкокачественными, хотя формально легально введенными в оборот изделиями. Поэтому маркировка - это, в первую очередь, система идентификации и отслеживания, а не полноценная экспертиза товара", - уточнил Завертяев.

Иными словами, по его мнению, маркировать имеет смысл прежде всего те категории, где высок оборот, высок риск подмены и есть массовая розничная реализация.

"Для небольших и часто заменяемых деталей отдача от маркировки выше. Для крупных, дорогих и менее оборотистых узлов вопрос сложнее: там может быть выше стоимость внедрения, сложнее нанесение кода, больше зависимость от упаковки и логистики, а эффект для рынка - уже не столь очевиден. Поэтому экономически разумнее начинать с расходников и компонентов, связанных с безопасностью и регулярным обслуживанием, а не пытаться одномоментно маркировать весь каталог автокомпонентов. Именно такой поэтапный подход и просматривается в текущем эксперименте и проекте обязательного запуска", - считает эксперт.

Руководитель отдела аналитики Rossko, крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России, Тимур Турсунов рассказал, что, согласно опросу клиентов, проведенному аналитическим отделом компании, в 2025 году 60% россиян хотя бы раз сталкивались с поддельными или некачественными автозапчастями.

"Наиболее часто контрафакт встречается в следующих категориях: 71% - масла, антифризы, тормозные и другие технические жидкости, 56% - фильтры, 37% - детали подвески, 23,5% - элементы тормозной системы и автоэлектроника. Эти категории остаются наиболее уязвимыми, поскольку их проще подделывать, а выявить фальсификат без специальных знаний сложно", - сообщил аналитик.

Он также заметил, что российский покупатель уже научился распознавать контрафакт по базовым признакам: подозрительно низкой цене, отсутствию фирменной упаковки, дефектам внешнего вида или некорректной маркировке.