Почему авто из КНР до сих пор не имеют должной русификации

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы китайских автомобилей, до сих пор остается нерешенной. Речь идет о несоответствии спецификаций машин и запчастей, а также русификации меню и приборных панелей.

Многие китайские компании не очень хорошо переводят техническую документацию. Это затрудняет изучение, обслуживание и ремонт китайских автомобилей, предлагаемых в России.

Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов в беседе с порталом "Автовзгляд" подчеркнул, что ситуация с обеспечением покупателей адекватными переводными материалами к компонентам машин из КНР остается сложной. Стабильные поставки запчастей налажены не для всех марок, а каталоги по большей части отсутствуют. Однако в некоторых случаях ситуация меняется в лучшую сторону. Уровень специалистов по популярным моделям повышается, а многие СТО вкладываются в покупку специального оборудования и обучение сотрудников.

В свою очередь генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк отмечает, что происходит поступательное движение к цивилизованному рынку продажи и обслуживания китайских автомобилей. Однако этот процесс проходит не без нюансов. Официально выходящие на российский рынок бренды вынуждены переводить документацию и адаптировать свои продукты в соответствии с мировыми стандартами.

Lixiang, например, уже имел готовую документацию на русском языке при заходе в Россию. Сам факт ее наличия говорит о понимании важности момента со стороны бренда.

Однако есть и другие пример. Например, Zeekr, который официально в нашей стране пока не представлен. В итоге владельцы машин остаются один на один с китайским интерфейсом и документацией.

Эпоха, когда владельцам китайских автомобилей приходилось учить иероглифы или пользоваться онлайн-переводчиками, постепенно уходит в прошлое. Но пока никто не может точно предсказать, как быстро этот процесс будет идти.

Резюмируя можно с уверенностью отметить, что эксплуатация машин тех брендов, которые по-прежнему не представлены в России официально, означает головную боль для владельцев. Они сами несут весь груз забот по обеспечению потребности в технических документах, ремонте, поиске запчастей, а также работе с мультимедиа машины.

