Свет стал опаснее: новые технологии ухудшили ситуацию на дорогах

Современные технологии освещения автомобилей, включая LED-системы, неожиданно усугубили проблему ослепления водителей на дорогах, как показало исследование Американской ассоциации AAA. Новые фары производят более интенсивный свет, который чаще попадает в глаза встречным автомобилистам, вызывая дискомфорт и снижая безопасность. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Опрос, в котором участвовали 1092 человека, выявил, что 73% водителей воспринимают блики как более серьёзную проблему по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Особенно остро этот вопрос стоит на двухполосных трассах и в зонах без уличного освещения, где свет фар становится основным источником видимости. Влияние бликов ощущают водители всех возрастных групп, но некоторые категории страдают сильнее: например, 70% пользователей очков отмечают значительный дискомфорт, тогда как среди остальных этот показатель составляет 56%.

Гендерный аспект также играет роль: женщины сообщают о проблеме в 70% случаев, а мужчины — в 57%. Дополнительным фактором, усиливающим ослепление, является разница в высоте транспортных средств: водители седанов и компактных машин чаще сталкиваются с ярким светом от фар крупных внедорожников и пикапов. Неправильная регулировка фар, тюнинг автомобилей и установка нештатной оптики лишь усугубляют ситуацию, создавая дополнительные риски на дороге.

В качестве потенциального решения рассматриваются адаптивные фары, способные автоматически настраивать световой пучок, чтобы избежать ослепления встречных водителей. Однако такие системы пока не получили широкого распространения и в основном доступны на дорогих моделях автомобилей, что ограничивает их эффективность в масштабах всего автопарка. Таким образом, проблема остаётся актуальной, требуя дальнейших разработок и регулирования в сфере автомобильного освещения.