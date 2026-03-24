Цены пошли вверх: стоит ли бежать в автосалон сейчас

Авилон: в ближайшие 3 месяца автомобили в России подорожают до 10%. С начала года рост цен на автомобили уже составил 7% и в дальнейшем продолжится, рассказали журналу Motor опрошенные дилеры и эксперты. В случае с альтернативным импортом колебания курсов валют отразился в цене заказанных машин, а после изменения правил начисления утильсбора проходные машины подорожали за рубежом.

© Motor.ru

Совсем скоро автомобили подорожают еще сильнее, чем в начале года, рассказал журналу Motor директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.

«Рост цен с начала 2026 года в среднем составил 3−7%. Но это средняя температура по больнице. По отдельным брендам и моделям разброс заметно выше. У китайских брендов — рост ближе к верхней границе, по локализованным моделям и складским остаткам — без существенных изменений, по отдельным позициям — точечные корректировки в зависимости от спроса. По нашему прогнозу, в ближайшие 3−6 месяцев рост цен на новые легковые модели может составить от 5% до 10%», — поделился ожиданиями Блинов.

© Haval

По его словам, рынок сейчас живет не ценами, занесенными в прайс-листы, а реальными условиями сделок с учетом скидок за автокредиты, «трейд-ин» и субсидии. На стоимость автомобиля сегодня влияет многое: динамика валютных курсов, рост утильсбора, логистические издержки, а также высокая стоимость финансирования, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, добавил Блинов.

Запасы невелики

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев констатировал, что запасы нераспроданных автомобилей у автопроизводителей и дилеров превышают оптимальные объемы, но не настолько, чтобы давить на бизнес повышенными затратами.

«В целом сейчас у дилеров и автопроизводителей остался четырехмесячный запас нераспроданных автомобилей: это незначительно больше нормального стока — на три месяца продаж. С оживлением рынка мы можем столкнуться с дефицитом по некоторым сегментам и моделям, вот тогда цены могут вырасти», — рассказал в беседе с журналом Motor Мосеев.

В начале года автопроизводители и дилеры подняли цены на сумму увеличившегося НДС, но дальнейшее их увеличение грозит торможением продаж, и автокомпании постараются его избежать, надеется он.

«Автомобиль нужно покупать тогда, когда он нужен и искать в данный конкретный момент оптимальное предложение. Играть с покупкой автомобиля, как на бирже, нет смысла: скорее всего проиграешь», — заключил Мосеев.

Серый ввоз

Что касается параллельного импорта, рынок там намного быстрее реагирует на курсовые колебания валют, указывает экс-глава РОАДа. Но это коснулось тех платежей, которые проводятся прямо сейчас. По тем автомобилям, которые уже ввезены, продавцы не имеют возможность сильно повышать цены, — сказал Мосеев.

Стоимость заказываемых за рубежом автомобилей из-за снижения рубля уже выросла на 10%, отмечают в компании Frank Auto.

«Машины, которые мы закупаем в Китае и Европе, уже подорожали примерно на 10% — это касается как новых автомобилей, так и машин с пробегом», — приводит «Коммерсант» слова гендиректора Frank Auto Ирины Франк.

© Geely

Основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками автомобилей из Южной Кореи и Китая) Дмитрий Рогов признает, что рынок альтернативного ввоза автомобилей уже отреагировал на снижение курса рубля, но надеется, что подорожание не вынудит заказчиков отказаться от намерения приобрести автомобиль из-за границы.

«Даже если говорить про недешевый автомобиль, который россиянину обойдется примерно в 4 млн рублей, а в Китае закупается за 150 тыс. юаней, он прибавит в цене 150 тыс. рублей при подорожании юаня на рубль. Это, конечно, неприятно, но явно не причина для того, чтобы отказаться от условного Volkswagen Tayron», — заметил Рогов в беседе с Motor.

Доставка из Кореи

По словам Рогова, после отмены льготного утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с., ввоз машин из Южной Кореи сократился в 3−4 раза. В Китае при этом есть ассортимент автомобилей европейских марок, мощность которых укладывается в 160 л.с. (прежде всего BMW и Volkswagen) и их ввоз в Россию увеличился.

«Люди, нацеленные на покупку автомобиля из Кореи и Германии, не очень охотно соглашаются на ввоз автомобиля из Китая. У кого есть возможность, расширяют бюджет. Если есть потребность в покупке автомобиля, лучше это сделать. Автомобили в России практически никогда не дешевеют, за исключением явно экстремальных моментов, как в апреле-мае 2022 года», — сказал Рогов.

Если говорить об альтернативном импорте, в ближайшее время ожидается закрытие возможности для более выгодной растаможки машин через Киргизию. Спрос обращен в сторону ограниченного числа машин с моторами до 160 л.с., и цены на них повышаются, предупредил Рогов.