В каком случае за нечитаемый номер авто лишат прав

Регистрационные знаки являются обязательным элементом транспортного средства (кроме мопедов, трамваев и троллейбусов) и прицепа. Они должны устанавливаться в специально отведённых местах и соответствовать требованиям читаемости, напомнили RT в пресс-службе Роскачества.

«Критерии читаемости закреплены в КоАП России и зависят от времени суток. В тёмный период основанием для привлечения к ответственности является невозможность прочитать на расстоянии 20 м хотя бы одну букву или цифру заднего номерного знака транспортного средства, в светлое время суток — заднего или переднего номерных знаков», — подчеркнули специалисты.

Отмечается, что ответственность за нечитаемые номера на автомобиле предусмотрена ч. 1 ст. 12.2 КоАП России.

«В рамках неё водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако, если в ходе визуального осмотра будет установлено, что номер скрывался умышленно, в том числе при помощи природных материалов (грязь, листва или снег), наказание изменится согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП России — штраф увеличится до 5 тыс. рублей, возможно лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трёх месяцев», — заключили в организации.

