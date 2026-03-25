В НАМИ рассказали о разработках представительских авто за 30 лет.

© runews24.ru

В НАМИ подвели итоги трех десятилетий работы над отечественными автомобилями высшего представительского класса. Среди множества проектов особое место занимает ЗИЛ-4112Р — экспериментальный лимузин, созданный в единственном экземпляре в 2012 году. Машина, разработанная ЗИЛом и частной компанией «Депо-ЗИЛ» под рабочим названием «Монолит», должна была стать наследницей легендарной модели ЗИЛ-41047, но проекту не суждено было получить развитие.

Инженеры взяли за основу рамную конструкцию от ЗИЛ-41047, но переработали ее под современные требования безопасности и комфорта. Кузов укоротили на 110 миллиметров, а колесную базу увеличили на 200. От предшественника сохранились лишь капот и дверные ручки. Главной технической находкой стала запатентованная конструкция дверного узла: шесть дверей, причем задние распахивались в стиле Rolls-Royce. Отсутствие средней стойки обеспечивало необычайно широкий проем, что упрощало посадку и высадку пассажиров.

Салон соответствовал самым высоким стандартам. Четырехзонный климат-контроль разработали в Нижнем Новгороде. Два главных VIP-кресла с электрорегулировками дополняли два кресла для сопровождающих, установленные против хода движения. В оснащение входили бар, холодильник, электроприводы шторок и разделительной перегородки. Отделка из натуральной кожи бежевого цвета и редких сортов дерева подчеркивала статус автомобиля.

Сердцем лимузина стал 7,7-литровый бензиновый V8 собственной разработки ЗИЛа. В паре с ним работала автоматическая коробка передач Alisson, созданная специально для этой модели. Задняя рессорная подвеска допускала дооснащение пневмобаллонами, а тормозная система получила дисковые вентилируемые механизмы с элементами Bosch. В 2012 году был собран единственный рабочий образец.

Проект «Монолит» не получил продолжения. Уникальный лимузин остался в собственности одного из его создателей, а макет кузова сегодня можно увидеть в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ. Это была не единственная попытка создать отечественный автомобиль для первых лиц. В НАМИ напомнили и о прототипах на базе «Москвича» («Иван Калита»), и о проектах Marussia Motors, где лимузин предполагалось строить на платформе седана Marussia L2, вдохновляясь стилистикой ГАЗ-21 «Волга».

Все эти проекты, как и ЗИЛ-4112Р, остались экспериментами. Судьба отечественного представительского класса решилась иначе. В 2013 году стартовала работа над Единой Модульной Платформой (ЕМП) — современной архитектурой, которую разработали в НАМИ для автомобилей класса люкс. На ее базе создали целую линейку автомобилей под брендом Aurus. Первый лимузин Aurus Senat Limousine дебютировал 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации президента России. Так долгий путь отечественных представительских разработок, начатый еще в советское время, завершился созданием собственной школы автомобилестроения высшего класса.

В США подан коллективный иск к Mazda из-за проблем с CX-90.

GAC привез в Россию электрокроссовер с запасом хода 580 км за 4 млн.