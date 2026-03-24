В РСА назвали реальную долю водителей без ОСАГО

Доля водителей, управляющих транспортными средствами без полиса ОСАГО, составляет от 7 до 10 процентов. Такие данные озвучил НСН начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев. По его мнению, методика подсчета, применяемая Госавтоинспекцией и Банком России, не отражает реальную ситуацию.

По данным ГАИ, на 1 января 2025 года в России зарегистрировано 67,5 миллиона машин. Центробанк зафиксировал в 2024 году более 44,6 миллиона полисов ОСАГО. Из этих данных следует, что почти треть автомобилей в стране — порядка 23 миллионов единиц — не имели страховки.

«У нас обязанность покупать полис ОСАГО возложена не на все транспортные средства, а только на те, которые передвигаются по дорогам», — отметил эксперт.

При этом значительное количество машин фактически не эксплуатируется, подчеркнул он. Васильев напомнил, что есть автомобили, которые числятся годами в угоне, есть брошенные во дворах машины, на которые также не оформляют полис.

«Есть случаи, когда права в семье есть только у мужчины, а он по каким-то причинам перестал пользоваться автомобилем. Страховка в таком случае тоже не покупается. Поэтому такое сравнение и оценка неправильные. Мы оцениваем, что количество незастрахованных варьируется от 7 до 10 процентов», — заявил специалист.

Причину такого показателя он видит в снижении интенсивности проверок на наличие полисов. Васильев также отметил, что ситуация сильно разнится в зависимости от региона, но самый высокий процент незастрахованных сейчас зафиксирован на Северном Кавказе.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в ближайшее время автомобилистов не будут штрафовать из-за отсутствия ОСАГО на основании фото- или видеофиксации.