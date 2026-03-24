Всё изменится в мае: что будет с ценами и скидками на новые машины весной

Аналитики и участники авторынка ожидают, что в апреле 2026 года цены на новые автомобили продолжат расти, хотя мнения о темпах подорожания расходятся. Основные факторы – отсутствие затоваривания складов, нестабильность курса рубля, а также выход более дорогих новых моделей. Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечает, что цены медленно ползут вверх, и этот тренд сохранится.

Генеральный директор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин добавляет: с начала года машины подорожали на 2–3%, а с 1 апреля возможен скачок на 5–20% в зависимости от модели. Особенно это коснется автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, и премиальных иномарок, из-за ужесточения правил начисления утильсбора для машин из стран ЕАЭС. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, напротив, считает, что цены достигли потолка, и их дальнейшее повышение обрушит продажи. По его мнению, в апреле стоимость останется на мартовском уровне при условии стабильного курса рубля.

Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов не видит предпосылок для резкого роста, допуская лишь коррекцию в пределах 1,5–2% за счет сокращения скидок. В Favorit Motors также не планируют апрельского повышения по большинству моделей, но прогнозируют рост на 3–4% в мае. Что касается скидок, эксперты сходятся во мнении: больших распродаж ждать не стоит. Дисконтные программы сохранятся, но будут касаться в основном неходовых моделей или дорогих комплектаций. Выгода может составлять от 100 тыс. до 900 тыс. рублей при использовании трейд-ин или кредитных программ. Прогнозы по продажам разнятся.

Целиков ожидает апрельского объема в 100–120 тыс. машин за счет сезонного роста и отложенного спроса. Иванов называет диапазон 95–98 тыс., а Алешкин предполагает, что показатели останутся на уровне марта с небольшим ростом. При этом все отмечают, что рынок остается в тяжелом состоянии, а февральские продажи (80 тыс. автомобилей) эксперты назвали одними из худших за последние десять лет без учета кризисного 2023 года.