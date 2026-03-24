Автоэксперт Балабас дал советы по хранению зимних шин

Автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас дал рекомендации по хранению зимних шин. В беседе с Общественной Службой Новостей он выразил мнение, что сложить их можно и на балконе.

«Тридцать градусов жары, которые летом бывают на застеклённом балконе городской квартиры — это, наверное, не самая оптимальная температура для хранения резины, но тем не менее существенно на её срок жизни и характеристики это не повлияет», — сказал эксперт.

По его словам, шины можно складывать в стопку в горизонтальном виде, только если они надеты на накачанные колёса. Если же резина снята с дисков, то хранить её допустимо только в вертикальном положении, уточнил Балабас.

Ещё один вариант — хранение шин в специализированном центре.

Как добавил эксперт, пригодность зимней резины к эксплуатации определяется по возрасту и физическому износу.

