Что будет, если не поменять права при смене фамилии

Женщине, которая после смены фамилии продолжит ездить с водительскими правами на девичью фамилию, может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

По ее словам, использование удостоверения с данными, не совпадающими с паспортом, приравнивается к управлению автомобилем без права на это. Она пояснила, что в таком случае водитель считается не имеющим действующего права управления транспортным средством.

Браун отметила, что за это нарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Она уточнила, что штраф составляет от пяти до 15 тысяч рублей.

Юрист добавила, что водителя также могут отстранить от управления, а автомобиль — эвакуировать, передает РИА Новости.

15 февраля СМИ сообщили, что в России планируют внести изменения в правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. В частности, кандидаты, не сдавшие практическую часть вождения в течение шести месяцев после успешной сдачи теоретического экзамена, будут обязаны повторно сдавать его.