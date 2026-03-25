Названы ошибки, которые выводят из строя даже надежные двигатели

Россиянам назвали ошибки, которые выводят из строя даже надежные двигатели
Авилон перечислил пять ошибок, которые грозят водителю ремонтом двигателя. Даже самый выносливый мотор можно вывести из строя за короткое время, если регулярно допускать одни и те же ошибки. Об этом журналу Motor рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.
«Одна из самых распространенных проблем — несвоевременная замена моторного масла. Оно со временем теряет свои свойства, хуже смазывает детали и перестает эффективно отводить тепло. В результате увеличивается износ двигателя, а в тяжелых случаях это может привести к задиру цилиндров и капитальному ремонту», — сказал эксперт.
Не менее серьезным просчётом будет движение при высокой температуре охлаждающей жидкости, это может привести к деформации головки блока цилиндров и повреждению ее прокладки, а также другим серьезным последствиям.
Опасны и резкие нагрузки на непрогретый двигатель. Зимой многие начинают активно разгоняться сразу после запуска, хотя масло еще не успело распределиться по системе смазки. В такой ситуации детали работают практически на сухую, что ускоряет их износ.
Кроме того, к проблеме приводет использование некачественного топлива. Оно вызывает образование нагара, детонацию и повышенную нагрузку на двигатель.
Посторонние шумы, вибрации, повышенный расход масла или масляные подтеки — все это симптомы, которые также нельзя сбрасывать со счетов. Чем раньше водитель обратит внимание на первые признаки неисправности, тем дешевле и проще, как правило, обходится ремонт. Ждать, пока мотор застучит или заглохнет, — самый дорогой вариант, предупредил Стрельбицкий.
