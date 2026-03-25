Chery Tiggo 2014 года прошел 425 тысяч км: что сломалось у "китайца"

Chery Tiggo 2014 года выпуска проехал уже 425 тысяч километров. Эта машина - хороший пример того, что "китаец" прошлых поколений может дожить до очень больших цифр. Собственник и директор автосервиса Fit Service "Витебский" Надежда Орлова рассказала "Российской газете", что сломалось у автомобиля, который продемонстрировал солидную живучесть.

© Российская Газета

Что за машина и как обслуживается

Это кроссовер первого поколения, по конструкции близкий к Toyota RAV4, но с более простыми и дешевыми комплектующими. Владелец из Санкт-Петербурга много ездит на автомобиле и обслуживается в одном сервисе. Масло он меняет каждые 10 тысяч километров и строго соблюдает регламент. При этом он принципиально выбирает самые недорогие "оригинальные" китайские детали, а не более ресурсные и качественные аналоги. Работает стереотип многих автолюбителей, что оригинал всегда лучше дубликата. Конкретно для этого автомобиля аналоги стали бы лучшим выбором. По мнению механиков, именно в этом причина частых повторных ремонтов владельца.

Что часто ломается и что уже меняли

Главная болячка именно у этого автомобиля - рулевая рейка. Владелец меняет её примерно раз в полтора года, каждые 60 тысяч километров. По сути, рейка в этом случае стала таким же "расходником", как стойки стабилизатора. Подвеска тоже полностью исправна не очень долгое время. Амортизаторы требуют замены примерно через 30 тысяч км. За несколько лет ходовую перебрали почти вкруг - спереди и сзади. Коробка передач дотянула до примерно 300 тысяч км, после чего потребовала ремонта. А двигатель, благодаря частой замене масла, до сих пор в строю и не просит капитального ремонта.

Что сломалось именно сейчас и что впереди

Последнее обращение на сервис было с жалобами на неработающий вентилятор печки и насос омывателя. Также по ходу диагностики устранили проблемы с электрикой. Итоговый заказ‑наряд составил около 16 тысяч рублей. В рекомендациях от автомехаников остаются диагностика рулевого механизм (надо проверить на стенде), подшипник левой задней ступицы и замена тормозной жидкости. Владелец традиционно делит работы на текущие и предстоящие.

Кузов, электрика и миф про "одноразовых китайцев"

Конечно, кузов этого авто уже весь в рыжих "жучках", лакокрасочное покрытие существенно пострадало, но сквозной ржавчины пока нет. Это можно назвать большим плюсом для такого возраста. Электрика периодически подбрасывает мелкие сюрпризы. Однако сказать, что китайские авто - "одноразовые", нельзя. Конкретно этот Tiggo своим пробегом опровергает народный миф. Но продолжительная жизнь авто достигается за счет регулярных профессиональных диагностик, частых ремонтов и расходов.

Сколько еще проедет и как продлить ресурс

Если владелец продолжит вовремя делать ТО и не будет убивать машину скоростью и бездорожьем, реальный запас по мотору и коробке еще десятки тысяч километров. Ограничителем здесь станет уже не техника, а состояние кузова и стоимость дальнейшего обслуживания. Чтобы Tiggo прожил дольше, потребуется сократить интервал замены масла до 7-8 тысяч километров, отказаться от совсем уж дешевых деталей и не затягивать с необходимыми ремонтами.