Чем грозит владельцам Chery возможный уход бренда из России

После возможного ухода Chery с российского рынка владельцы автомобилей этой марки могут столкнуться с различными трудностями. Эксперты отрасли предупреждают о возможных задержках в поставках запчастей, снижении остаточной стоимости машин и сложностях с их продажей.

Официальные дилеры пока не испытывают проблем с наличием комплектующих и сервисным обслуживанием, но никто не может гарантировать стабильность ситуации в ближайшие годы. Глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в беседе с порталом Motor.ru выразил мнение, что решение Chery о выходе из России - стратегический шаг для привлечения инвестиций через международную биржу. Однако трудности с поставками крупных и сложных деталей, таких как стекла и электронные компоненты, могут возникнуть. Их доставка может занять несколько месяцев.

Целиков также отметил, что подержанные машины из КНР быстрее теряют в цене по сравнению с японскими и европейскими моделями. Импорт Chery в Россию резко сократился еще в 2025 году, а к началу 2026-го практически прекратился.

Вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин считает, что падение остаточной стоимости Chery зависит от сроков обеспечения запчастями. Он сомневается в долгосрочной поддержке китайских автопроизводителей и полагает, что они будут больше ориентироваться на внутренний рынок, где происходит переход на электромобили.

Представители крупных дилерских холдингов уверены в отсутствии проблем с обслуживанием. Директор по маркетингу автомобильной группы "Авилон" Юрий Блинов подчеркнул, что импортер обеспечивает наличие оригинальных запчастей, а благодаря идентичной элементной базе с маркой Tenet сервис будет доступным. Он убежден, что высокая лояльность к бренду Chery сохранит его стабильное ценовое позиционирование на вторичном рынке.

