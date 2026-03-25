Что проверить в машине, чтобы отпуск не закончился на обочине

С наступлением тепла многие садятся в машину и отправляются в дальние поездки. Автомобиль дает нам свободу, но чтобы путешествие прошло без приключений, к нему нужно заранее подготовиться. Серьезная поломка на трассе может встать в копеечку из-за эвакуатора и сорванных планов. Но большинства проблем можно избежать, если перед выездом выполнить несколько простых действий.

Начните с технических жидкостей. Проверьте уровень масла, тормозной жидкости, антифриза и омывайки. Все лучше долить почти до максимума. Масло в дороге может расходоваться чуть быстрее, особенно если долго ехать на высоких оборотах, поэтому не лишним будет взять с собой небольшую канистру. Для стекол берите жидкость с поверхностно-активными веществами — она лучше отмывает насекомых, которые так и липнут на лобовое во время поездки, отмечает канал «Автовыбор».

Дальше — колеса. Осмотрите шины на предмет гвоздей, порезов или грыж. В городе такая мелочь может никак себя не проявлять, но на высокой скорости вылезет боком. Если с резиной все в порядке, проверьте давление. И не забудьте, что если машина загружена под завязку — пассажиры сзади и полный багажник, — для многих автомобилей производитель рекомендует накачивать задние колеса чуть сильнее. Обычно это написано в инструкции или на наклейке в дверном проеме. И обязательно проверьте запасное колесо. Часто про него забывают, а в дороге оно может очень пригодиться. Заодно посмотрите, на месте ли домкрат и баллонник.

Тормоза — это вообще отдельная тема. Оцените на глаз остаток колодок, чтобы его точно хватило на всю поездку. Если слышите скрипы или чувствуете что-то неладное, лучше заехать на диагностику до выезда. И еще один момент: после небольшой поездки потрогайте диски. Если они сильно горячие, возможно, тормозная система подклинивает. С такой проблемой отправляться в дальнюю дорогу точно не стоит.

Маршрут тоже лучше продумать заранее. Даже если у вас есть навигатор, выделите для себя ключевые съезды и повороты. Техника иногда глючит, а знаки на трассе никто не отменял — они помогут сориентироваться, если приложение вдруг решит, что вы едете не туда.

Все эти проверки не отнимут много времени, зато помогут избежать неприятностей в дороге. А еще дадут спокойно общаться с домашними и не переживать, что вас потеряют на полпути.

