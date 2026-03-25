Как ненадежные технологии разочаровали автовладельцев

Некоторые автомобильные модели навсегда остаются в памяти автолюбителей не благодаря инновациям или дизайну, а из-за многочисленных технических неисправностей, которые превращали их эксплуатацию в постоянную борьбу. Такие машины становились источником массовых отзывов, судебных исков и стремительной потери доверия со стороны покупателей. В список наиболее проблемных в истории попали десять моделей, от Ford Focus/Fiesta с их ненадежной роботизированной коробкой PowerShift, вызывавшей рывки и быстрый износ, до Jeep Grand Cherokee, чей электронный блок TIPM мог самопроизвольно отключать двигатель. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Range Rover

BMW 7-й серии в начале 2000-х годов страдала от перегруженности сложной электроникой, что делало ремонт крайне дорогим, а Chevrolet Vega 1970-х имела двигатели с алюминиевыми деталями, склонные к перегреву и поломкам на малых пробегах. Chrysler Sebring отличался плохим качеством сборки, затрагивавшим двигатель, трансмиссию и электрику, в то время как Range Rover того же периода требовал огромных затрат на обслуживание из-за частых отказов воздушной подвески и электронных компонентов.

Mini Cooper поколения 2007–2011 годов могла похвастаться проблемами с цепью ГРМ, что приводило к повышенному расходу масла и шумам, а Cadillac CTS начала 2000-х снизил планку надежности премиум-класса из-за внезапных поломок двигателя и некорректной работы коробки передач. Nissan Altima 2013–2016 годов оснащалась ненадежными вариаторами CVT, склонными к проскальзыванию и перегреву, а компактный Fiat 500 2012–2016 годов скрывал за малыми габаритами серьезные неисправности трансмиссии и электроники.

Основными причинами такой печальной репутации стали поспешное внедрение непроверенных технологий, излишне сложные конструкции, слабые ключевые элементы и экономия на материалах, что в совокупности приводило к системным сбоям и дорогостоящему ремонту для владельцев.