Глава GWM объяснил, почему китайские машины все еще ржавеют

Глава концерна Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь дал оценку уровню антикоррозийной стойкости современных китайских автомобилей.

Достаточно детальные комментарии шефа GWM последовали в ответ на вопрос местного блогера, поинтересовавшегося, ржавеют ли современные китайские машины.

Ответ руководителя одной из крупнейших частных автокомпаний страны уже разошелся на цитаты, отмечают "Китайские автомобили".

Вэй Цзяньцзюнь, в частности, заявил, что коррозийная стойкость - это, в первую очередь - вопрос совести производителей. А те, по его мнению, сегодня вынуждены экономить из-за ценовых войн. Он добавил, что указанные проблемы могут закладываться еще на стадии проектирования автомобилей, выбора производственных методов и используемых материалов.

Глава концерна отметил, что поддерживает практику применения в производстве лишь проверенных и эффективных технических решений. Он также признал, что еще не так давно кузовные панели многих китайских автомобилей не обрабатывали антикоррозийными материалами. Однако сегодня, по его словам, эта практика ушла в прошлое, качеству обработки и защиты уделяется существенно больше внимания.

Несмотря на это в некоторых моделях, включая отправляющиеся на экспорт, не искоренена склонность к коррозии. Причина - усиливающийся тренд на снижение цен.

Ранее китайская Ассоциации развития качества и безопасности товаров широкого потребления" (CACPQSP) выпустила отчет, согласно которому наибольшее количество автомобилей на домашнем рынке демонстрирует склонность к коррозии в северных прибрежных районах Китая.

Также было отмечено, что число жалоб пользователей на коррозию заметно выше у "возрастных" авто. У "трехлеток" такие жалобы фиксировались у 60% владельцев, у шестилетних машин - уже у 90% клиентов. И, разумеется, число претензий было существенно выше у самых бюджетных машин.