Глава GWM объяснил, почему китайские машины все еще ржавеют

Российская Газета

Глава концерна Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь дал оценку уровню антикоррозийной стойкости современных китайских автомобилей.

Достаточно детальные комментарии шефа GWM последовали в ответ на вопрос местного блогера, поинтересовавшегося, ржавеют ли современные китайские машины.

Ответ руководителя одной из крупнейших частных автокомпаний страны уже разошелся на цитаты, отмечают "Китайские автомобили".

Вэй Цзяньцзюнь, в частности, заявил, что коррозийная стойкость - это, в первую очередь - вопрос совести производителей. А те, по его мнению, сегодня вынуждены экономить из-за ценовых войн. Он добавил, что указанные проблемы могут закладываться еще на стадии проектирования автомобилей, выбора производственных методов и используемых материалов.

Глава концерна отметил, что поддерживает практику применения в производстве лишь проверенных и эффективных технических решений. Он также признал, что еще не так давно кузовные панели многих китайских автомобилей не обрабатывали антикоррозийными материалами. Однако сегодня, по его словам, эта практика ушла в прошлое, качеству обработки и защиты уделяется существенно больше внимания.

Несмотря на это в некоторых моделях, включая отправляющиеся на экспорт, не искоренена склонность к коррозии. Причина - усиливающийся тренд на снижение цен.

Ранее китайская Ассоциации развития качества и безопасности товаров широкого потребления" (CACPQSP) выпустила отчет, согласно которому наибольшее количество автомобилей на домашнем рынке демонстрирует склонность к коррозии в северных прибрежных районах Китая.

Также было отмечено, что число жалоб пользователей на коррозию заметно выше у "возрастных" авто. У "трехлеток" такие жалобы фиксировались у 60% владельцев, у шестилетних машин - уже у 90% клиентов. И, разумеется, число претензий было существенно выше у самых бюджетных машин.