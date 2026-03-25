Болгария решила снять часть санкций против РФ в атомной энергетике для поставок оригинальных комплектующих на АЭС «Козлодуй». Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Причиной стали неполадки на шестом энергоблоке станции. Мембранные устройства вышли из строя, что привело к незапланированным остановкам на ремонт с начала года. Как заявил министр энергетики Трайчо Трайков, санкционные исключения включают десять отдельных процедур.

«Это решение совета министров, которое уже принято, чтобы всё шло по плану и без сбоев», — сказал он.

Ранее он сообщал, что финансовый ущерб от аварийных отключений исчисляется десятками миллионов евро.

Единственная болгарская АЭС «Козлодуй» была построена при участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году.