Прошло исследование: какие авто очень быстро продаются на вторичном рынке
На вторичном рынке одни автомобили продаются за считаные недели, а другие остаются в объявлениях месяцами даже при схожей цене. На это влияет многое: тип кузова, популярность модели, стоимость обслуживания, состояние авто. Но какие факторы важнее прочих? Эксперты по автоподбору СберАвто рассказали "Российской газете", какие модели на вторичном рынке находят покупателя быстрее всего.
Корейские седаны и кроссоверы чаще других продаются в срок до месяца
Быстрее всего продаются автомобили корейских марок, в первую очередь Kia и Hyundai. Спрос на них остается стабильно высоким благодаря надежности и доступному обслуживанию. При удачном сочетании цены и состояния такие машины находят покупателя в срок до одного месяца.
Самые востребованные модели: Kia Ceed (медианный чек - 890 тыс. рублей, здесь и далее), Hyundai Elantra (940 тыс. рублей), а также более доступные городские модели вроде Hyundai Solaris (800 тыс. рублей) и Kia Rio (850 тыс. рублей). Среди более дорогих - Kia K5 (2,1 млн рублей). Также быстрее среднего продаются внедорожники и кроссоверы, такие как Hyundai Santa Fe (1,1 млн рублей) и Kia Sorento (1,34 млн рублей). Кроме того, стабильно высокий спрос и на другие азиатские кроссоверы, японские. В частности, на Mitsubishi Outlander (1,1 млн рублей) и Toyota RAV4 (1,35 млн рублей).
Автомат, 1,6-2 литра и пробег до 160 тыс. км - самый востребованный набор
С точки зрения технических характеристик среди тех, кто заказывает услугу подбора авто, наиболее востребованы машины с бензиновыми двигателями объемом 1,6-2 литра в сочетании с классической автоматической коробкой передач. Такие конфигурации покупатели считают самыми универсальными, надежными и понятными. Вариаторы и роботизированные коробки тоже пользуются спросом, но чаще становятся компромиссным выбором. А вот автомобили на механике в 2026 году продаются медленнее всего.
Сегодня покупатели чаще выбирают машины не старше 8-10 лет (2015-2016 годов производства) - это воспринимается как оптимальный баланс цены и ресурса. При этом важны пробег (быстрее всего продаются варианты до 160-170 тыс. км) и количество владельцев: оптимальным считается 1-2 собственника.
Заметную роль играет и визуальное состояние автомобиля. По оценкам экспертов, до 30% покупателей принимают решение в первую очередь на основе внешнего вида и впечатления от объявления, не углубляясь в оценку технического состояния и отчеты. Поэтому даже небольшие вложения во внешний вид авто - устранение дефектов кузова, химчистка салона и качественные фотографии - позволяют значительно сократить срок продажи.