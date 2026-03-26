Названы модели с лучшей остаточной стоимостью

Россиянам назвали моделей с лучшей остаточной стоимостью. В перечень наиболее ликвидных вариантов вошла Lada Niva Legend, подержанные экземпляры которой зачастую стоят дороже новых (103,2%). В тройку лидеров также вошли Lada Granta (98,3%) и Lada Niva Travel (96%) — к таким выводам пришли аналитики «Авто.Ру Бизнес».

Среди автомобилей китайских марок наиболее привлекательными эксперты назвали Tank 300 (77,4%), Haval H9 (76,8%), Changan Hunter Plus (76,4%), Haval M6 (76,3%) и Haval Jolion (75,1%).

При этом машины японских и корейских марок ценяся россиянам больше, нежели «поднебесные» конкуренты: результат Kia Sportage — 87,6%, а Mazda CX‑4 — 85%.

Резкий всплеск продаж автомобилей вызван пересмотром правил начисления утильсбора, снижением доступности кредитов, а также распродажами новых машин.