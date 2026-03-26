Названы способы продлить жизнь тормозам на автомобилях

Россиянам перечислили способы продлить жизнь автомобильным тормозам. Тормозная система на современных машинах — это сложный узел, который напрямую влияет на безопасность движения. А эксплуатация машин в городском режиме и на высокоскоростных магистралях подвергает её экстремальным нагрузкам. Как продлить срок службы узла, в беседе с Quto.ru сообщили эксперты компании Brannor.

В первую очередь, автомобилистам советуют избегать частых и резких торможений.

«Когда водитель часто и резко тормозит, кинетическая энергия автомобиля преобразуется в тепловую энергию трения. В момент контакта колодки с диском температура в пятне контакта мгновенно возрастает до 600–700 градусов. Такой термический удар является причиной деградации материала. Поверхность диска испытывает структурные изменения, что ведёт к появлению микродеформаций (биение), локальным перегревам (синие пятна) и микротрещинам», — отметили эксперты.

Помимо этого, в таком режиме ресурс колодок сокращается в 2—4 раза, что приводит к увеличению тормозного пути и создаёт риск отказа системы.

Тем временем спокойная манера езды с заблаговременным началом торможения способствует равномерному распределению тепловой нагрузки, предотвращает перегрев суппортов и деформацию направляющих, продлевает срок службы колодок и минимизирует передаваемые на руль вибрации.

«Равномерная работа механизмов способствует снижению расхода топлива на 5–10%, так как энергия движения гасится без лишних потерь, а двигатель не тратит ресурс на последующий интенсивный разгон», — отметили в Brannor.

В числе основных признаков износа тормозных дисков эксперты назвали биение рулевого колеса или пульсацию педали тормоза, появление посторонних звуков при торможении, а также увеличение тормозного пути.

Помимо этого, автомобилистам рекомендовано регулярно осматривать механизмы на предмет появления глубоких очагов коррозии по краям или пятен. указывающих на термическое поражение, а также деформации дисков — всё это может указывать на критические дефекты, которые требуют срочной замены деталей.