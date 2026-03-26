Чем грозит новый способ покупки авто через Беларусь

Появилась информация, что автоподборщики нашли способ сэкономить на покупке авто - с 1 апреля заработают новые правила льготной таможни в Беларуси. Покупателям оформляют ВНЖ в Беларуси, завозят туда авто и регистрируют по местным тарифами. Так, BMW X5 2026 года по этой схеме обойдется в 9,7 млн рублей, хотя при ввозе напрямую в Россию будет стоить 13,9 млн рублей. При этом ездить придется на белорусских номерах, а ждать саму машину - примерно полгода. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов предостерегает покупателей от такой схемы.

"Мы считаем, что подобные схемы вызывают много вопросов. Кроме того, у таких автомобилей могут возникнуть серьезные сложности с последующей эксплуатацией. В частности, речь идет о страховании: оформление полисов каско и ОСАГО для таких машин может оказаться затруднительным или невозможным. В результате покупатель приобретает дорогостоящий актив, но не может полноценно защитить его от возможных рисков. Поэтому на первый взгляд подобные схемы могут выглядеть привлекательными, однако на практике они, скорее всего, создадут значительное количество препятствий для конечного клиента. С точки зрения цивилизованного рынка такие решения вряд ли могут стать устойчивой моделью", - отметил эксперт.

