Как работает медиация в автоспорах

Споры из-за разбитой машины можно решить мирным путем. Для этого даже в суды ходить не надо, где разбирательство дела может растянуться на годы. Но о таких способах урегулирования конфликтов знают не многие. Как решаются подобные истории, рассказал вице-президент Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.

По его словам, в автоспорах сейчас одна из самых болезненных тем связана с завышением ущерба после обычных городских аварий. Есть случаи, когда после легкого удара в пробке, контакта на парковке или не самого сильного столкновения на перекрестке одной стороне приносят расчет на 1,5 млн рублей, хотя по фото с места ДТП и по характеру деформации спор обычно идет о куда меньшей сумме. Есть и другие истории. В смету попадают старые царапины, следы прежнего ремонта, износ деталей, скрытые повреждения без внятной связи с конкретной аварией, окраска соседних элементов, дорогие узлы из другой зоны удара. На бумаге это выглядит солидно, в реальности спор крутится вокруг одного вопроса, что именно возникло в этом ДТП, а что пытаются приписать сверху. По гражданским нормам возмещению подлежит вред, причиненный имуществу, а при страховании ответственности виновник доплачивает разницу, если страхового возмещения не хватило до фактического размера ущерба. В спорах по ОСАГО размер восстановительных расходов считается по специальным правилам, а при разногласиях по перечню повреждений страховщик организует независимую техническую экспертизу или оценку.

Из этой проблемы и вырастает пространство для медиации. Профессиональный медиатор сможет снять эмоциональный накал страстей при общении сторон и привести их к единому решению, которое удовлетворит обе стороны конфликта. Здесь она нужна не ради красивой процедуры, а ради того, чтобы спор не уходил в месяцы взаимных отчетов, претензий и исков.

- Закон разрешает проводить медиацию по гражданско-правовым спорам до суда и уже после подачи иска, если стороны согласны на такой формат, - говорит Дмитрий Хрулев. - Смысл в том, что спор можно разложить на части. Сначала стороны фиксируют бесспорный объем повреждений. Потом выделяют то, что вызывает сомнения. Затем договариваются, кто и как проводит совместный осмотр, какие вопросы ставятся перед специалистом и какая сумма выплачивается сразу. Это особенно полезно там, где одна сторона уверена, что в калькуляцию включили чужие старые дефекты, а вторая не хочет остаться с недофинансированным ремонтом. Медиативное соглашение заключается письменно, а если его удостоверить у нотариуса, оно получает силу исполнительного документа.

Самый типичный случай выглядит так. После удара в заднюю часть автомобиля потерпевший приносит большой расчет, куда кроме бампера и крышки багажника включены фара, элементы подвески, крупный кузовной ремонт и окраска нескольких соседних деталей. Через медиацию такой конфликт можно привести к рабочей схеме. Стороны признают бесспорную часть, например стоимость замены и окраски тех элементов, связь которых с ДТП никто не оспаривает. По остальным позициям они выбирают одного совместного специалиста и заранее записывают, что оплачиваются только те повреждения, которые прямо связаны именно с данным столкновением. Все, что относится к прежним дефектам, износу или иному ремонту, из расчета уходит. В результате человек, которому реально повредили машину, получает деньги быстрее, а вторая сторона не платит за чужую историю эксплуатации автомобиля.

Есть и другой частый случай. Страховая выплата покрыла только часть ремонта, либо у виновника вообще нет полиса. Формально право на взыскание есть, но дальше все упирается в исполнение. Суд может закончиться решением на бумаге и очень долгим возвратом денег. В медиации стороны могут сразу собрать практическую конструкцию, первый платеж сейчас, остаток по графику, привязка к конкретным датам, ответственность за просрочку, возможность оплатить часть суммы напрямую на СТО. Для потерпевшего это шанс быстрее вернуть автомобиль в строй. Для виновника это шанс закрыть спор без накопления дополнительных расходов и без риска, что конфликт будет тянуться месяцами.

Еще одна распространенная проблема связана уже со страховщиком, когда спор идет из-за занижения выплаты, перечня повреждений или качества ремонта. Здесь медиация тоже полезна, но в своих рамках.

По требованиям к финансовой организации в сфере ОСАГО действует обязательный досудебный порядок через финансового уполномоченного. Поэтому медиация тут идет рядом с обязательной процедурой и помогает сузить спор до конкретных вопросов, какие детали относятся к аварии, что подлежит замене, что нужно переделать, какая сумма реально обсуждается. Именно в этом ее главный плюс для автоспоров. Она позволяет остановить разрастание конфликта в тот момент, когда локальный ущерб пытаются превратить в большой денежный спор, и перевести разговор в плоскость проверяемых повреждений, согласованной экспертизы, реальной суммы и исполнимого порядка выплаты, поясняет Дмитрий Хрулев.

Но пока большинство автовладельцев либо смиряются с необходимостью за свой счет восстанавливать машину, либо идут биться за свои права в суды. Возможно, они просто не знают о таком способе решать спорные вопросы.