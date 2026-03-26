Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО: что изменится для автолюбителей

Центральный Банк России запустил процесс корректировки Единой методики расчета ущерба по ОСАГО. Это главный документ, который определяет, сколько денег получит водитель в случае ДТП. Регулятор обещает рост средней выплаты на 9 процентов, но за этим может последовать и рост цен на полисы. Что конкретно изменится для автомобилистов — в материале «Вечерней Москвы».

Российский Центробанк опубликовал проект изменений в методику расчета расходов на восстановительный ремонт. Проект находится на стадии публичного обсуждения, и замечания по нему принимаются до 30 марта 2026 года. Страховщики и автовладельцы сейчас изучают три ключевых нововведения: дорогие аналоги вместо дешевых, отмена скидок на расходники, полная оплата «мелочей».

Раньше при составлении справ очников средней стоимости запчастей, по которым считают выплату, специалисты отсеивали только те аналоги оригинальных деталей, которые дешевле оригинала на 80 процентов и более. Теперь ЦБ предлагает повысить этот порог до 70. Это значит, что из расчетов исключат больше дешевых запчастей, что автоматически повысит среднюю стоимость деталей в справочниках.

Новые правила предписывают брать в расчет только рыночную стоимость без учета скидки.

Самое заметное изменение ждет тех, кто уже проходил через ремонт. Сейчас страховые компании оплачивают так называемые одноразовые детали — уплотнители, прокладки, клипсы, молдинги — лишь в пределах двух процентов от стоимости основных запчастей. Но любой, кто менял, скажем, лобовое стекло, знает: без нового уплотнителя его толком и не поставишь, а это уже дополнительные траты. ЦБ предлагает больше не ограничивать выплату на такие мелочи и компенсировать их полностью.

— Предлагаемые изменения на стоимость полиса не повлияют или повлияют незначительно. По расчетам ЦБ, выплаты возрастут на девять процентов, но я предполагаю, что на некоторые популярные марки выплаты могут возрасти до 10-20 процента. В предложенных изменениях нет подводных камней, для автомобилистов это хорошая новость, — пояснил автоэксперт Петр Шкуматов.

По его мнению, все еще существует проблема в ОСАГО по так называемому износу (или амортизации). Для старых машин он может доходить до 50 процентов, и до тех пор, пока сохраняется этот механизм расчета, выплат для старых машин все еще будет не хватать для ремонта этой категории автомобилей.

— Необходимо отказываться от практики учета износа и выплачивать стоимость новых деталей. Однако именно в этом случае полис ОСАГО подорожает. По нашему опросу, более 70 процентов автовладельцев не только считают, что увеличение стоимости ОСАГО справедливо, но готовы заплатить сверху до 50 процентов средней стоимости полиса, — отметил Петр Шкуматов.

— Большинство автовладельцев хотят, чтобы ОСАГО было страховкой, которая покрывает реальную стоимость ремонта с учетом новых запчастей. И подорожание ОСАГО в этом контексте воспринимается людьми как справедливое.

По итогу, выплаты по ОСАГО станут справедливее и будут реальнее покрывать расходы на ремонт. Однако у медали есть и другая сторона — возможный рост стоимости самого полиса.

— Банк России предлагает точечные, но значимые поправки в единую методику расчета выплат по ОСАГО. Ключевое изменение — снижение порога допустимого удешевления аналогов запчастей — сократит возможность страховщиков включать в расчет откровенно дешевые заменители и повысит базу для выплаты. Это не революция, но реальный шаг к тому, чтобы выплата точнее отражала фактическую стоимость ремонта, — сказал юрист Тимур Маршани.

Если документ примут, новая методика расчета выплат вступит в силу ориентировочно во второй половине 2026 года.

От качества итогового текста методики будет зависеть, насколько эти цифры ощутит рядовой автовладелец на практике. Поэтому для изменений нужно время.

