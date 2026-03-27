Верховный суд уточнил правила объезда препятствий

Верховный суд (ВС) России постановил, что остановленный инспекторами на проезжей части дороги автомобиль не является препятствием. В таком случае объезд транспортного средства через сплошную линию разметки грозит крупным штрафом или лишением прав, пишет газета «Известия».

ВС рассмотрел дело водителя из Перми, который в марте прошлого года объехал остававшуюся перед ним на проезжей части дороги машину и пересек сплошную линию разметки. Его признали виновным и оштрафовали на 7,5 тыс. рублей. Мужчина оспорил решение, объяснив, что, выезжая на полосу встречного движения, объезжал препятствие в виде стоящей на его полосе движения машины, но суды посчитали, что этот аргумент не освобождает от ответственности.

Высший судебный органпришел к выводу, что препятствием считается «неподвижный объект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения, препятствием не является.

В результате рассмотрения дела было установлено, что автомобиль, который обогнал мужчина, не являлось неисправным либо поврежденным, а остановилось по требованию инспектора ДПС. В итоге ВС отклонил жалобу автомобилиста.

