Полезна ли современным моторам максимальная нагрузка

Многие автомобилисты вполне искренно полагают, что чем бережнее они относятся к эксплуатации своего автомобиля, чем медленнее ездят и чем ниже держат обороты, тем дольше и беспроблемнее будет служить двигатель. На самом деле это фатальное заблуждение, способное значительно сократить ресурс мотора и привести к различным поломкам. И те, кто считает, что иногда двигателю нужно «давать жару», не так уж далеки от истины.

Любовный яд

Раскроем вам маленькую тайну: с недавних пор в профессиональной среде возник особый термин – «синдром любви к машине». И от этого ядовитого синдрома страдает ничуть не меньше автомобилей, чем от «синдрома гонщика». А может быть, даже и больше, и об этом совершенно ответственно заявляют многие опытные механики и диагносты.

Дело в том, что современные двигатели при всех своих плюсах и минусах имеют очень четкие требования к процессу эксплуатации. Они сконструированы так, чтобы энергично дышать и вращаться, циклично нагреваться и охлаждаться, сжигать топливо в наиболее оптимальных режимах и самоочищаться. То есть о бережном отношении в том смысле, который вкладывает в него консервативно-патриархальное большинство автомобилистов, речи в принципе не идет. Скорее, наоборот: стремление принудительно сэкономить топливо и сократить износ путем сокращения дистанций поездок, движения на низких скоростях и на низких оборотах фактически нарушает нормальную работу агрегатов.

Впрочем, и считать, что современным моторам необходимо работать исключительно на пределе возможностей – тоже ошибка. Нагрузку надо очень грамотно дозировать, выдавая ее порционно в зависимости от стиля и повседневной практики вождения каждого конкретного автомобилиста. Чем же может обернуться слишком бережное отношение к машине?

Накопление нагара

Если ездить на автомобиле, постоянно удерживая стрелку тахометра на 2000-2500 оборотах в минуту, да еще и на небольшие расстояния, двигатель будет подвержен избыточному нагарообразованию. Это происходит потому, что невысокие температуры, свойственные такому режиму эксплуатации, не позволяют достаточно прогреться камере сгорания и приводят к неполному сгоранию топлива. Следствием этого является активное накопление отложений на впускных клапанах, поршнях и форсунках, а так же во выпускном коллекторе, турбине и перепускном клапане.

Со временем из-за этого ухудшится реакция дроссельной заслонки, возникнут пропуски зажигания и сбои на холостом ходу. Особенно страдают двигатели с непосредственным впрыском. Точнее, их впускные клапаны, потому что топливо не распыляется, как в системах с распределенным впрыском, и не промывает их. В итоге они быстрее зарастают отложениями и нуждаются в более частой чистке.

Отказы механизмов вспомогательных систем

В современных двигателях, в отличие от их предшественников, используются несколько систем, повышающих их эффективность. К ним относятся система изменения фаз газораспределения, клапан EGR, заслонки впускного коллектора, дроссель, лопатки турбины с изменяемой геометрией и прочие системы. Их особенность заключается в том, что механизмы этих устройств нуждаются в регулярном движении.

Если постоянно «недожимать» газ, они долго будут оставаться незадействованными, находясь в одном положении. Накопившийся в этом положении нагар приведет к их заклиниванию и даже полной блокировке. Следствием станет неровная работа двигателя, ухудшение реакции и необходимость опять же принудительной очистки. Если ее не проводить, серьезный ремонт станет неизбежен.

Отдельно стоит сказать про систему рециркуляции отработанных газов, с которой мучаются многие автомобилисты (некоторые ее даже отключают, чтоб не страдать от ее капризов). Алгоритм работы рециркуляции у большинства современных автомобилей следующий: клапан EGR стабильно остается открытым при оборотах ниже 2500 об/мин и легких нагрузках. Закрывается он по мере роста нагрузки, увеличения оборотов свыше 2500-3000 об/мин, при холодном запуске и на холостом ходу.

Если вы стараетесь постоянно поддерживать режим эксплуатации с максимальной топливной экономичностью в диапазоне 1800-2500 об/мин, клапан открыт почти всегда. И он не просто открыт – он в буквальном смысле слова забивает систему впуска сажей из выхлопных газов.

В итоге возникают всем хорошо известные проблемы с EGR из-за нагара: заедания клапана в открытом или закрытом положении, загрязнение впускного коллектора и впускных клапанов (на двигателях с непосредственным впрыском они страдают вдвойне по уже описанной выше причине). Как следствие – сокращение мощности двигателя, ухудшение отклика дросселя и перебои на холостом ходу.

Образование шлама

Моторному маслу для эффективного выполнения своих функций тоже нужна адекватная температура. Ему нужно давление для прохождения по магистралям, формирования стойкой масляной пленки и смывания нагара. Причем даже если масляный насос и создаст необходимое давление, «холодное» масло именно из-за того, что его температура низка, не сможет работать должным образом.

Если не давать маслу выходить «на режим» и слишком часто практиковать поездки на короткие расстояния, особенно в холодное время года, когда мотор не успевает прогреваться в достаточной мере, пышный букет проблем расцветет довольно быстро. Причина в том, что в картере начнет скапливаться влага, а внутри масляных галерей образовываться лак. К тому же увеличится риск снижения эффективности работы кулачкового механизма и системы вентиляции картера со всеми вытекающими последствиями.

Залегание поршневых колец

Тут и без подробных объяснений все ясно: нагар, скапливающийся в том числе и в канавках поршней, не прогревающееся до оптимальных температур моторное масло, недогоревшее топливо, влага, лак… Что сделать кольцам, кроме как не залечь? В такой ситуации любой залег бы.

В результате страдает сжатие, растет потребление моторного масла, возникает вероятность прорыва газов, падает мощность.

Высокооборотистая профилактика

Чтобы избежать всех этих неприятных вещей, необходимо время от времени как следует пришпоривать движок. Просто изредка в движении без фанатизма давать полный газ на полностью прогретом двигателе. Чтобы обороты поднимались вверх и держались на уровне 4000-5500 об/мин. Это будет действовать как профилактика, как своеобразная физиотерапия для двигателя.

Доведение температуры до достаточно высокого уровня позволит сжигать еще мягкие углеродистые отложения (да, да – это не магия, углерод сгорает при соответствующей температуре) до их затвердевания и образования прочных коркообразных монолитов. К тому же высокооборотистые режимы заставят изо всех сил трудиться обленившиеся механические системы: уже упоминавшиеся актуаторы, клапаны, соленоиды, лопасти, заслонки и все прочее. Это позволит избежать их застаивания и последующего заедания из-за нерегулярного приведения в действие.

Ну и, конечно же, закрывающийся EGR будет давать мотору вдохнуть свежего воздуха, предоставляя передышки от выхлопных газов. Причем увеличенный поток этого свежего воздуха предохранит впускной тракт от зарастания нагаром.

Как и когда?

Алгоритм высокооборотистой профилактики довольно прост. Двигателю нужна периодическая встряска – именно периодическая, а не регулярный «жар на все деньги». Для этого раскручивайте полностью прогретый мотор до максимальных оборотов, помня, что красный сегмент тахометра – это не «мертвая зона», а «безопасный рабочий предел». Если вы ездите ежедневно, то делать это надо каждые 4-5 дней. Если автомобиль эксплуатируется лишь по выходным, то обязательно раз в неделю.

Также специалисты рекомендуют ориентироваться на среднестатистический топливный бак емкостью 40-50 литров: на каждый бак нужно выполнять как минимум одну высокооборотистую профилактику. Это не должен быть продолжительный интенсивный драйв. Двух-трех разгонов на полном выжиме педали газа со 2-3 передачи до 4000-5500 об/мин будет вполне достаточно.

Помимо этого, на каждый второй-третий бак полезно устроить 20-30-минутный прострел по магистрали на скоростях в пределах 100-120 км/ч. Желательно – под стабильной нагрузкой без остановок и пауз. Попрактикуйтесь в торможении двигателем. Но все это важно делать без вредных для автомобиля перегрузок вроде пришпориваний холодного двигателя или доведения оборотов до ограничителя на каждой передаче. Чтобы мотор свободно вздохнул, ему хватит использования на 70-80% мощности. То есть, не изнуряйте его тяжелыми марафонами, динамичная ходьба – вот лучше средство от застаивания крови.

Конечно же, нужно учитывать и конструкцию двигателя вашего автомобиля. 4000-5500 оборотов подходят для бензиновых агрегатов, дизельные достаточно раскручивать до 3000-4500 об/мин.

Турбированные моторы от реализации описанных процедур получают дополнительный профит, потому что предотвращается заедание вестгейта и лопаток турбин с изменяемой геометрией, дожигаются остатки масла и все подшипники турбокомпрессора раскручиваются полностью. Однако в таких режимах происходит активное тепловыделение и сильный нагрев, поэтому прежде чем заглушить мотор после профилактики нагрузкой, дайте ему полминуты-минуту потарахтеть на холостом ходу. А лучше просто проехать 2-3 километра в спокойном темпе. Даже при наличии турботаймера.

Возраст тоже имеет значение. Описанные процедуры не повредят старым автомобилям в возрасте более десяти лет. Но выполнять их надо постепенно, вначале проведя внимательный осмотр двигателя и смежных узлов на наличие протечек, подтеков, запотеваний и посторонних шумов; оценив состояние выхлопа и самой выхлопной системы. Если все в порядке, форсируйтесь поэтапно. Первые несколько недель (до полугода в зависимости от результата) не превышайте 3500 об/мин. Затем – 4500 об/мин. И только уже когда двигатель войдет в положенный ритм, можно доводить до максимума. И следите за состоянием моторного масла: когда, что называется, процесс пойдет, оно будет очень сильно загрязняться и темнеть.

На машине с АКП можно переключиться в ручной режим и следовать уже описанному алгоритму – резко разгоняться со второй или третьей передачи. Если же у коробки ручной режим отсутствует, газуйте со скорости 50-60 км/ч до 100-110 км/ч. Коробка сама будет отскакивать на пониженную и, удерживая её дольше, чем при неспешной езде, позволять мотору выходить на максимальные обороты. Альтернатива – использование спортивного режима в настройках, который тоже должен давать двигателю раскручиваться на каждой передаче сильнее.

Высокооборотистая профилактика позволяет значительно продлить срок службы двигателя и способна уберечь его от множества поломок. Но очень важно не злоупотреблять режимами повышенных оборотов: если переусердствовать, вместо положительного эффекта вы добьетесь совершенно противоположного.