Из-за услуги «подменный водитель» могут лишить прав

Автоюрист Воропаев: услуга "трезвый водитель" грозит лишением прав для хозяина машины. Собственника автомобиля могут лишить водительского удостоверения, если вызванный для перегона подменный водитель сам окажется под воздействием какого-либо вещества: алкоголя, наркотических средств либо запрещенных для водителей лекарств. Об этом журналу Motor рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Если гражданин в состоянии опьянения сел и управлял автомобилем, в котором находился собственник, это однозначно подтверждает факт того, что владелец машины передал ему право управления. В таком случае собственнику транспорта грозит наказание», — сообщил юрист.

По его словам, согласно части 2 ст. 12.8 КоАП РФ, за передачу права управления автомобилем подменному водителю, который находился под воздействием какого-либо вещества, владельца машины могут оштрафовать на 45 тысяч рублей или лишить водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

