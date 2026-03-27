Как правильно и быстро парковаться параллельно

Опубликованы простые советы начинающим водителям для безопасной парковки.

Параллельная парковка – один из самых сложных маневров для начинающих водителей. Да и тем, кто не практиковал вождение целый сезон, будет полезно вспомнить основные нюансы. Вот подробная и понятная инструкция.

Классическая параллельная парковка (правым бортом к бордюру)

1. Поиск места.Двигаясь вдоль ряда припаркованных машин, ищите свободный «карман». Включайте правый поворотник (или аварийную сигнализацию – она лучше привлекает внимание других водителей, хотя по ПДД это и не совсем правильно).

2. Оценка размера места. Для комфортной парковки длина свободного участка должна быть на 2–3 метра больше длины вашего автомобиля. Боковой интервал между вашей машиной и автомобилем, стоящим спереди, в начале маневра должен быть примерно 50–60 см.

3. Правильная стартовая позиция.Проезжайте вперед так, чтобы наружные зеркала вашей машины поравнялись с зеркалами автомобиля, стоящего перед свободным местом (если машины примерно одного класса). Если автомобили сильно отличаются по размерам – ориентируйтесь по задним бамперам.

Если нужно припарковаться к левому краю дороги (на односторонней улице или на двусторонней с одной полосой в каждом направлении и прерывистой осевой), выполняйте весь алгоритм зеркально.

К сожалению, на дороге часто случается, что стоит вам только начать маневр, как сзади подлетает «автохам» и занимает место передком своей машины. Сдавать назад в такой ситуации опасно – вы автоматически окажетесь виноваты в случае ДТП.

Альтернативный метод – частичная «оккупация» «кармана»

Сразу при обнаружении места немного заезжайте в карман передней частью и быстро выворачивайте руль, чтобы задняя часть вашей машины сразу встала в «карман». Даже если не полностью – это уже создает преимущество. Дальше действуйте по классической схеме.

Особенно хорошо этот прием работает, если «карман» «полуторный» – две машины туда явно не влезут, а одной будет очень комфортно.

Если бордюр невысокий (до 15 см), без острой кромки, и рядом нет пешеходов и камер, можно использовать очень быстрый и эффектный способ парковкиходом вперед.

Машина оказывается в «кармане» за один прием.

Личный опыт: Лада Ларгус на шинах 195/65 R15 спокойно выполняет этот маневр при высоте бордюра до 150 мм.

Важные предупреждения

Этот метод также отлично подходит, когда нужно припарковаться на обочине загородной дороги, где уже стоит много машин (слеты, фестивали, лесные мероприятия и т.д.).

С практикой этот маневр станет для вас таким же естественным, как поворот на перекрестке. Желаю всем легкой и уверенной парковки!