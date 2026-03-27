Почему в России подешевели летние шины

Как рассказали "Российской газете" в ЦРПТ (Оператор системы маркировки "Честный знак"), с января по март 2026 года продажи летних легковых шин выросли на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении и на 30% в денежном (до 8,6 млрд рублей). При этом средняя цена за одну покрышку сократилась на 7%, с 6,9 тыс. до 6,4 тыс. рублей.

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов подтверждает: автомобильные шины в РФ дешевеют.

"По нашим данным, российский рынок шин в 2025-2026 годах остается под сильным давлением избыточного предложения, прежде всего в сегменте азиатской продукции. Для покупателя это, в свою очередь, привело к снижению розничных цен", - отметил он в разговоре с "РГ".

По его словам, на общем фоне особенно заметно выделяются малоизвестные бренды среднего и низкого ценового диапазона, часть которых подешевела на 10-20%. Среди них Tracmax, Goodride, Triangle, Landspider, Leao, Antares, Hifly, RoadX и Fortune.

Как рассказали "РГ" в ЦРПТ, в структуре продаж наибольшей популярностью пользуются шины диаметром 16 дюймов. Доля таких покрышек составила 25% от всего объема летних легковых шин, а динамика их продаж выросла на 40% в натуральном выражении и на 28% в денежном (более 2 млрд рублей.). Средняя цена на этот размер шин сократилась на 9% и составила почти 6 тыс. рублей.

На втором месте шины с диаметром 15 дюймов - их доля составляет 24%, рост продаж на 37% (29% в деньгах - до 1,5 млрд рублей), цена снизилась на 6% (до 4,5 тыс. рублей). Тройку лидеров замыкают покрышки с размером 17 дюймов с долей в 16% - их продажи выросли на 38% (+27% в деньгах, до 1,7 млрд рублей), цены упали на 9% (до 8,1 тыс. рублей). В топ-5 также вошли шины R14 (+55% продаж, - 12% в цене) и R18 (+32% продаж, -6% в цене).

Как отмечает в разговоре с "РГ" руководитель управления оценки предметов лизинга ГК Интерлизинг Кирилл Осипов, самые популярные модели - это шины массового сегмента.

"Российские Cordiant, Viatti, "Kама", Ikon Tyres и азиатские Maxxis, Triangle, Sailun регулярно фигурируют в сравнительных тестах, где оцениваются тормозной путь и управляемость на мокром покрытии. Для города подойдут модели с направленным или асимметричным протектором, для грунта и разбитых дорог - варианты с маркировкой AT. Европейские тесты 2025 года выделяют Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 по торможению на мокрой дороге, однако в России эти шины доступны преимущественно через ограниченные поставки и стоят заметно дороже", - говорит он.

Автоэксперт Газпромбанк Автолизинг Евгений Липовицкий рассказывает, что выгоднее всего покупать летние колеса перед самым началом теплого сезона, то есть примерно с конца февраля до апреля.

"В это время цены еще не успевают разогнаться, зато уже много вариантов из свежих партий наступившего года. Покупать шины лучше в специализированном магазине, чтобы в случае каких-либо нюансов легче было вернуть покупку. Однако при этом стоит помнить, что цены в крупных сетевых торговых точках могут быть выше, чем на классифайдах", - говорит он "РГ".

По его словам, если не хочется разбираться в подробных свойствах каждой модели, лучше просто ориентироваться на размер и дату производства.

"Номинальный срок службы шины - в пределах 5 лет, у некоторых европейских брендов заявлено до 10 лет. Со временем любая резина теряет заводские характеристики, становится жестче и покрывается трещинками. Неправильное хранение ускоряет этот процесс. Дата производства указывается на боковине колеса в овальной рамке. Первые две цифры обозначают неделю выпуска по порядку в году, вторые две - год производства", - говорит Липовицкий.

Что касается китайских шин, то, как отмечает эксперт, они сохраняют баланс между характеристиками и ценой, но придется выбирать из двух сотен брендов.

"Слепо ориентироваться на подсказки менеджера в магазине не стоит, поскольку нередко их цель - распродать невостребованные стоки. Лучше заранее изучить свойства конкретной модели у ее владельцев или в профильных СМИ", - добавляет специалист.

В то же время Кирилл Осипов отмечает, что отдельные линейки Maxxis, Triangle и Sailun в тестах 2024-2025 годов вплотную подходят к европейским моделям по тормозному пути и иногда опережают российские аналоги.

"Однако разброс качества среди китайских шин остается значительным: ряд марок проигрывает по управляемости и сцеплению, особенно в экстремальных режимах. Выбор стоит делать не по стране происхождения, а по результатам независимых тестов, отдавая предпочтение моделям с устойчивыми оценками по работе на мокром асфальте", - заключает Осипов.

Еще один вариант - это приобрести подержанные шины. Но такой способ подойдет не всем.

"За пару сезонов резина хорошо дешевеет, так что даже дорогие модели становятся доступнее. С другой стороны, весомый шанс попасть на испорченные колеса с грыжами, следами восстановления или неравномерным износом. Поэтому такой вариант лучше оставить самым смелым и уверенным в своей экономии", - отмечает Липовицкий.

Между тем

Весной 2026 года шиномонтаж подорожает примерно на 10-15% из-за роста затрат сервисов. Для легковых авто с колесами размером R14-R16 полный цикл работ обходится в среднем около 3000-4000 рублей, для кроссоверов с R17-R20 - порядка 4000-5500 рублей. В Москве цены традиционно выше (примерно на 10%) среднероссийских.