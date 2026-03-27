Плюсы и минусы нового кроссовера Changan CS35 Max

Changan вывел на российский рынок новый CS35 Max - компактный кроссовер, который фактически занял позицию над уже знакомым CS35 Plus.

По габаритам новинка заметно выросла: длина составляет 4540 мм, ширина - 1860 мм, колесная база - 2715 мм. Для сравнения: на презентации отдельно подчеркивали, что относительно CS35 Plus автомобиль стал длиннее на 210 мм, шире на 35 мм, а база увеличилась на 110 мм. Объем багажника заявлен на уровне 584 литров, клиренс - 180 мм.

В российской гамме для модели предусмотрен один силовой агрегат: бензиновый турбомотор 1,5 литра мощностью 147 л.с. и 280 Нм, работающий в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Официально заявленная максимальная скорость - 180 км/ч. Пожалуй, главной "особенностью" здесь является то, что для России двигатель дефорсирован со 187 л.с., при этом крутящий момент сохранили.

На российском рынке Changan CS35 Max предложен в трех комплектациях. Базовая версия Comfort стартует с отметки 2 599 900 рублей, Luxe - с 2 689 900 рублей, а Tech - с 2 789 900 рублей.

Уже в начальной версии независимая задняя подвеска, 17-дюймовые колеса, мультимедийный экран на 10,25 дюйма, цифровая приборная панель на 7 дюймов, дополнительный экран 4", беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних сидений и руля, а также камера заднего вида. В более дорогих комплектациях появляются 18-дюймовые колеса, экокожа, центральный экран на 12,3 дюйма, 12,3-дюймовая приборная панель, круговой обзор с функцией "прозрачного шасси", встроенный видеорегистратор, подогрев лобового стекла и форсунок, а в топ-версии - панорамная крыша, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль и система автоматического экстренного торможения.

На ходу CS35 Max оставил в целом приятное впечатление. Машина получилась действительно бодрой. Паспортная динамика, озвученная на презентации - 7,93 секунды до 100 км/ч, и по субъективным ощущениям кроссовер едет живо, особенно в спортивном режиме. Турбомотор неплохо подхватывает снизу, ведь 280 Нм доступны уже с 1500 об/мин, и в городском ритме этого хватает с запасом.

При этом характер настройки неидеален: в начале хода педали отклик кажется убедительным, но дальше ощущение напора уже не растет столь линейно, как хотелось бы. То есть автомобиль умеет создать правильное первое впечатление, а потом как будто напоминает, что перед тобой все-таки не горячий хэтч, а городской кроссовер.

Зато к управляемости вопросов меньше: до скоростей порядка 130 км/ч машина стоит на траектории уверенно, рулится понятно и не производит впечатления рыхлой. Что касается подвески, то спереди у CS35 Max стойки McPherson, сзади - независимая многорычажная подвеска.

По пространству в салоне новый CS35 Max действительно воспринимается как шаг вперед относительно CS35 Plus. Спереди устроиться удобно не составит труда, а на втором ряду много места и в ногах, и над головой. Это один из тех автомобилей, где задние пассажиры не чувствуют себя ущемленными. В этом смысле прибавка в колесной базе пошла машине на пользу. В багажнике тоже все неплохо по меркам класса: 584 литра - хороший показатель для семейного компактного кроссовера, но эти замеры делались со дна, где запаска, и до потолка. То есть по факту полезного пространства будет меньше.

Интерьер производит современное впечатление: три экрана выстроены в одну линию, а в дорогих версиях общая цифровая архитектура выглядит уже по-взрослому. Но без спорных решений не обошлось. Дополнительный 4-дюймовый дисплей слева выглядит скорее дизайнерской идеей, чем действительно нужным элементом. Иногда он дублирует очевидную информацию, и возникает ощущение, что часть бюджета ушла не туда. Честно говоря, в реальной жизни больше пользы дали бы нормальные мелочи вроде доводчиков потолочных ручек или хотя бы крючков для одежды. С ними каждый день живешь, а лишний экран вспоминаешь в основном тогда, когда пытаешься понять, зачем он вообще здесь появился.

Оснащение мультимедиа в целом достойное: уже в базе есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а в богатых версиях стоит акустика Sony с шестью динамиками. Звучание, кстати, весьма достойное. Но и тут не без нюансов: Apple CarPlay работает, однако сенсорное управление реализовано странно, нельзя ни масштабировать карту пальцами, ни передвигать ее как на смартфоне, тогда как Android Auto ведет себя корректнее и все это позволяет делать без проблем. Во время теста также проявился еще один момент: музыка через Android Auto временами воспроизводилась с подергиваниями, будто где-то в недрах системы все еще жив дух старого CD-проигрывателя.

Эргономика тоже неоднозначна. Самое странное решение - водительское кресло в топовой версии. Регулировка его подушки выполняется за счет электропривода, а спинки - механическим способом. То есть автомобиль вроде бы старается выглядеть современным и оснащенным, но в одном из самых базовых сценариев общения с водителем внезапно предлагает компромисс, который трудно назвать логичным. Либо уже делать полностью механическую схему, либо полностью электрическую. Сейчас это выглядит не как инженерная философия, а как попытка сэкономить в слишком заметной точке. У пассажира и вовсе все регулировки механические, хотя для класса это уже не выглядит чем-то из ряда вон выходящим.

Зато по зимним опциям у машины все вполне по-российски: есть подогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок и сидений первого и второго рядов. Еще специально для нас автомобиль оснастили подкрылками арок всех колес, а также гарантией 5 лет или 150 000 км пробега.

Есть и претензии по более приземленным вещам. Во-первых, шумоизоляция. На мокром асфальте, в лужах и просто при движении по воде сзади слышно многовато. Шум от дороги и арок пробирается в салон заметно активнее, чем хотелось бы. После осмотра багажного пола удивление только усилилось: дополнительной шумоизоляции там практически нет. Поэтому для тех, кто решит покупать CS35 Max и хочет большего акустического комфорта, доработка арок и багажной зоны выглядит едва ли не первой разумной инвестицией. Во-вторых, есть вопросы к практичности в мелочах: нет омывателя фар, нет омывателя камер, а значит, что в грязную погоду все это хозяйство довольно быстро покрывается тем, что обычно есть на российских дорогах в межсезонье. Протирать придется руками, и тут никакие разговоры о цифровизации уже не помогают.

Отдельно стоит сказать о кузове. По информации, озвученной на презентации, основные панели защищены, но оцинковка есть не везде. Без нее остались, в частности, капот, крыша и металлическая часть двери багажника. Для российского рынка это уже тот нюанс, который нельзя просто пропустить мимо. Можно сколько угодно обсуждать размер экранов и графику интерфейса, но покупатель в этом сегменте все равно смотрит еще и на вещи попроще: что будет с машиной через несколько зим и как она переживет обычную городскую эксплуатацию.

По расходу топлива в ходе теста борткомпьютер показывал 8,7 литра на 100 км. С учетом темпа пресс-тура, дорожных условий и того, что такие поездки редко проходят в расслабленном режиме, цифра выглядит вполне правдоподобной. Официально производитель заявляет смешанный расход 7,8 л на 100 км.

В итоге Changan CS35 Max производит впечатление автомобиля, который хочет быть взрослее и солиднее CS35 Plus, и во многом у него это действительно получается. Он крупнее, просторнее, современнее по салону и оснащению, неплохо едет и в целом удачно попадает в формат SUV - B/C. Но при этом у новинки хватает шероховатостей, которые не хочется списывать на "особенности класса".

Поэтому CS35 Max выглядит не как безоговорочный хит, а как интересная и в целом удачная новинка, которой еще есть куда расти. Впрочем, именно рынок и дальнейшая эксплуатация покажут, насколько убедительным окажется этот набор достоинств и компромиссов.