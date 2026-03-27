Вторая жизнь воздушного фильтра: чем грозит экономия на замене копеечной детали

Для истинного отечественного автомобилиста нет ничего более увлекательного, чем возможность сэкономить. На этом фоне страсти вокруг воздушного фильтра не утихают. Менять или не менять? Стирать в стиральной машине? Пропылесосить? Почистить зубной щеткой? В интернете можно найти множество "вредных советов", но чем грозит такая сомнительная экономия, догадываются далеко не все.

© Российская Газета

На автомобильных форумах самыми обсуждаемыми темами стали выбор недорогого моторного масла, установка китайских масляных фильтров и, как это ни парадоксально, повторное использование воздушного фильтра.

Новый элемент всегда стоил не дороже 1000 рублей, продавался повсеместно и никогда не был дефицитом. Замена занимала иногда меньше минуты. Однако нашлись "эксперты", которые решили сэкономить и тут. Его начали пылесосить, стирать и "химчистить". Народная молва гласит, что регулярная замена - это лишь маркетинговый ход производителей автозапчастей, которые в погоне за большим рублем пытаются ободрать как липку простого водителя.

Но в чем же причина такого заблуждения? По мнению специалистов портала "Автовзгляд", проблема кроется в недостатке знаний и поверхностном подходе к вопросу. Обычный воздушный фильтр является одноразовым элементом. Его чистка любым способом приведет к снижению пропускной способности. Фильтр забьется, двигатель начнет испытывать недостаток кислорода, что скажется на его эффективности, качестве работы и расходе топлива.

Однако надо отметить, что в природе действительно существует многоразовый воздушный фильтр - "нулевик". Его ставят на спортивные машины, гоночную технику и мотоциклы. Во время ТО его тщательно промывают и пропитывают специальным маслом, а потом устанавливают. Но отечественный умелец создал некий собирательный образ, в котором обычный фильтр переплелся с гоночным.

Вывод прост: точное и подробное описание правильной процедуры обслуживания есть исключительно в книге по ремонту вашей машины. Все детали для ТО нужно менять своевременно, и делать это чаще, чем раз в год, а также помнить, что любая экономия в конечном итоге может вырасти в серьезный ремонт.

