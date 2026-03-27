О чем нужно помнить при замене ремня ГРМ

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях установки ремня привода ГРМ.

Вопрос от читателя «За рулем»:

Являются ли ремни привода ГРМ симметричными?

Алексей Ревин , «За рулем»:

В процессе производства конструкция корда и зубьев абсолютно симметрична. А вот на стадии маркировки ремней у некоторых моделей наносятся стрелки, указывающие направление вращения. Это необходимо учитывать в том случае, если на ремень для конкретной модели двигателя наносятся метки для выставления фаз ГРМ.

Такая идеология используется у большинства двигателей концерна Volkswagen и практически не встречается, например, у Renault .

Самостоятельно наносить метки направления вращения есть смысл в том случае, если по какой-то причине недавно установленный ремень приходится снимать. При этом, если ремень не поврежден, то его желательно поставить так, чтобы он вращался в ту же сторону, как и раньше. Общим правилом, соблюдаемым заводами, является монтаж ремня таким образом, чтобы надписи читались правильно при взгляде на двигатель со стороны снятого кожуха ГРМ.

