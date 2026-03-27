Механика или вариатор: что выгоднее для владельца Iskra.

Регламент обслуживания Lada Iskra показывает: выбор трансмиссии напрямую влияет на стоимость владения. Самая доступная версия — 90-сильный мотор с МКПП. За первые 90 тысяч км владелец заплатит дилеру 106 350 рублей.

Версия с вариатором обойдется дороже — 126 600 рублей за тот же пробег. А для модификации с 106-сильным мотором и «механикой» предусмотрено еще и платное ТО-0 после 2-3 тысяч км за 3 700 рублей — масло в коробке надо менять сразу после обкатки.

На фоне этих цифр мнения владельцев разделились. Один из покупателей, взявший Iskra на «ручке» за 1,5 млн рублей, признался: знакомый механик посоветовал не связываться с вариаторами — «механика проще, дешевле в ремонте, а если что — починят даже в гараже». Другой, напротив, отметил, что шестиступенчатая «механика» работает с рывками и делает обгоны на трассе стрессовым занятием.

Впрочем, выбор трансмиссии — не главная головная боль владельцев. Осенью 2025 года первые покупатели столкнулись с массовым отказом электроники: на пробеге 2-3 тысяч км переставали работать омыватель, ESP и задний парктроник. Причина оказалась банальной — на заводе перепутали предохранители. АвтоВАЗ признал проблему и разослал дилерам инструкцию, но владельцам пришлось ждать ремонта месяцами. А очереди на обслуживание, по словам покупателей, исчисляются неделями.

