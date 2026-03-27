Почему нельзя тянуть с мойкой авто после зимы

Автоэксперт Андрей Венгерский рассказал, почему весной важно как можно раньше помыть автомобиль. По его словам, оставшаяся на кузове зимняя грязь вместе с песком, солью и реагентами способна быстро запустить процесс коррозии, особенно в местах сколов и царапин.

— Грязь забивается в сколы и царапины, и именно там металл начинает активно корродировать. Когда вы помоете машину через пару месяцев, вы удивитесь появлению ржавых точек, ржавых царапин, и это уже будет не остановить, они будут разрастаться. В худшем варианте потом придется красить кузовные детали, — пояснил Венгерский.

Особое внимание эксперт советует уделить порогам, аркам колес и нижней кромке дверей — именно туда зимой попадает основная масса реагентов. При этом, по словам Венгерского, не обязательно сразу ехать на дорогую мойку: достаточно смыть грязь любым доступным способом, даже самостоятельно с помощью обычного шампуня. Главное — не затягивать с чисткой, чтобы предотвратить появление ржавчины и сохранить кузов автомобиля, сообщает «Подмосковье сегодня».

